Українка розповіла про "найдешевшу країну" для відпочинку: "Чомусь мало хто знає" (фото)

Українка розповіла про бюджетний відпочинок у Камбоджі
Українка розповіла про відпочинок у Камбоджі | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Ірина розкрила ціни на відпочинок у Камбоджі у 2025 році. Усього за 50 доларів можна зняти номер люкс біля моря.

У своєму Instagram дівчина показала, чим можна зайнятися на відпочинку в цій країні. Зокрема, варто відвідати найбільший храмовий комплекс.

Відпочинок у Камбоджі

"Це найдешевша країна для відпочинку, про яку чомусь мало хто знає. І ні, це не Таїланд, і навіть не Вʼєтнам. Це зовсім новий і поки що не заїжджений туристами напрямок. А ціни тут настільки низькі, що буде відчуття, наче ви потрапили в минуле. Тут можна зробити масаж за 5 доларів, за один долар випити коктейль у закладі, а за 10 навіть орендувати тук-тук з водієм на цілий день. Хороший номер біля моря можна зняти до 30 доларів або навіть люкс зі сніданком за 50", — розповіла Ірина.

Відео дня

За словами українки, у цій країні живуть дуже добрі люди. Вони знають англійську, і практично всюди можна розраховуватися доларами.

камбоджа
У Камбоджі можна зняти номер люкс біля моря за 50 доларів
Фото: Instagram

"А ще, окрім білосніжних пляжів з прозорою водою, тут знаходиться найбільший у світі храмовий комплекс Ангкор-Ват, який обовʼязково раджу побачити кожному", — наголосила авторка відео.

Мінуси Камбоджі

  • 1. Погода. Ірина каже, що там набагато спекотніше, ніж у Таїланді.
  • 2. Нудно. Немає безлічі розваг і визначних місць: декілька островів з неймовірними пляжами і білосніжним піском (найгарніший Кох Ронг (Koh Rong) і Ангкор Ват в Сієм Ріпі.
Камбоджа
Камбоджа
Фото: Instagram
  • 3. Дорогий переліт. Оскільки це не дуже популярна країна, приїхати сюди дорого, але іноді можна натрапити на вигідні пропозиції, або приїхати автобусом з Бангкоку за 30$.
  • 4. Великі відстані між гарними місцями. Ірина каже, що вони їхали в Камбоджу подивитись Ангкор-Ват в Сієм Ріп і більше поблизу робити немає чого. До найближчого водоспаду 2 години їзди, до столиці 6 годин автобусом або 45 хв літаком, а до островів з тими самими дивовижними пляжами 8 годин автобусом або годину літаком.
камбоджа
У Камбоджі великі відстані між гарними місцями
Фото: Instagram
  • 5. Бідність. Українка зазначила, що країна дуже бідна, багато "попрошайок".
  • 6. Віза. Хоч її дуже легко отримати, але потрібно мати на увазі, що це коштує 35$.
камбоджа
Віза в Камбоджу коштує 35 доларів
Фото: Instagram

