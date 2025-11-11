Українка розповіла про "найдешевшу країну" для відпочинку: "Чомусь мало хто знає" (фото)

Українка на імʼя Ірина розкрила ціни на відпочинок у Камбоджі у 2025 році. Усього за 50 доларів можна зняти номер люкс біля моря.

У своєму Instagram дівчина показала, чим можна зайнятися на відпочинку в цій країні. Зокрема, варто відвідати найбільший храмовий комплекс.

Відпочинок у Камбоджі

"Це найдешевша країна для відпочинку, про яку чомусь мало хто знає. І ні, це не Таїланд, і навіть не Вʼєтнам. Це зовсім новий і поки що не заїжджений туристами напрямок. А ціни тут настільки низькі, що буде відчуття, наче ви потрапили в минуле. Тут можна зробити масаж за 5 доларів, за один долар випити коктейль у закладі, а за 10 навіть орендувати тук-тук з водієм на цілий день. Хороший номер біля моря можна зняти до 30 доларів або навіть люкс зі сніданком за 50", — розповіла Ірина.

За словами українки, у цій країні живуть дуже добрі люди. Вони знають англійську, і практично всюди можна розраховуватися доларами.

У Камбоджі можна зняти номер люкс біля моря за 50 доларів Фото: Instagram

"А ще, окрім білосніжних пляжів з прозорою водою, тут знаходиться найбільший у світі храмовий комплекс Ангкор-Ват, який обовʼязково раджу побачити кожному", — наголосила авторка відео.

Мінуси Камбоджі

1. Погода . Ірина каже, що там набагато спекотніше, ніж у Таїланді.

. Ірина каже, що там набагато спекотніше, ніж у Таїланді. 2. Нудно. Немає безлічі розваг і визначних місць: декілька островів з неймовірними пляжами і білосніжним піском (найгарніший Кох Ронг (Koh Rong) і Ангкор Ват в Сієм Ріпі.

Камбоджа Фото: Instagram

3. Дорогий переліт. Оскільки це не дуже популярна країна, приїхати сюди дорого, але іноді можна натрапити на вигідні пропозиції, або приїхати автобусом з Бангкоку за 30$.

Оскільки це не дуже популярна країна, приїхати сюди дорого, але іноді можна натрапити на вигідні пропозиції, або приїхати автобусом з Бангкоку за 30$. 4. Великі відстані між гарними місцями. Ірина каже, що вони їхали в Камбоджу подивитись Ангкор-Ват в Сієм Ріп і більше поблизу робити немає чого. До найближчого водоспаду 2 години їзди, до столиці 6 годин автобусом або 45 хв літаком, а до островів з тими самими дивовижними пляжами 8 годин автобусом або годину літаком.

У Камбоджі великі відстані між гарними місцями Фото: Instagram

5. Бідність. Українка зазначила, що країна дуже бідна, багато "попрошайок".

Українка зазначила, що країна дуже бідна, багато "попрошайок". 6. Віза. Хоч її дуже легко отримати, але потрібно мати на увазі, що це коштує 35$.

Віза в Камбоджу коштує 35 доларів Фото: Instagram

