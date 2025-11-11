Украинка рассказала о "самой дешевой стране" для отдыха: "Почему-то мало кто знает" (фото)

Украинка по имени Ирина раскрыла цены на отдых в Камбодже в 2025 году. Всего за 50 долларов можно снять номер люкс у моря.

В своем Instagram девушка показала, чем можно заняться на отдыхе в этой стране. В частности, стоит посетить самый большой храмовый комплекс.

Отдых в Камбодже

"Это самая дешевая страна для отдыха, о которой почему-то мало кто знает. И нет, это не Таиланд, и даже не Вьетнам. Это совершенно новое и пока не заезженное туристами направление. А цены здесь настолько низкие, что будет ощущение, будто вы попали в прошлое. Здесь можно сделать массаж за 5 долларов, за один доллар выпить коктейль в заведении, а за 10 даже арендовать тук-тук с водителем на целый день. Хороший номер у моря можно снять до 30 долларов или даже люкс с завтраком за 50", — рассказала Ирина.

Відео дня

По словам украинки, в этой стране живут очень добрые люди. Они знают английский, и практически везде можно рассчитываться долларами.

В Камбодже можно снять номер люкс у моря за 50 долларов Фото: Instagram

"А еще, кроме белоснежных пляжей с прозрачной водой, здесь находится крупнейший в мире храмовый комплекс Ангкор-Ват, который обязательно советую увидеть каждому", — отметила автор видео.

Минусы Камбоджи

1. Погода . Ирина говорит, что там намного жарче, чем в Таиланде.

. Ирина говорит, что там намного жарче, чем в Таиланде. 2. Скучно. Нет множества развлечений и достопримечательностей: несколько островов с невероятными пляжами и белоснежным песком (самый красивый Кох Ронг (Koh Rong) и Ангкор Ват в Сием Рипе.

Камбоджа Фото: Instagram

3. Дорогой перелет. Поскольку это не очень популярная страна, приехать сюда дорого, но иногда можно наткнуться на выгодные предложения, или приехать автобусом из Бангкока за 30$.

Поскольку это не очень популярная страна, приехать сюда дорого, но иногда можно наткнуться на выгодные предложения, или приехать автобусом из Бангкока за 30$. 4. Большие расстояния между красивыми местами. Ирина говорит, что они ехали в Камбоджу посмотреть Ангкор-Ват в Сием Рипе и больше поблизости делать нечего. До ближайшего водопада 2 часа езды, до столицы 6 часов автобусом или 45 мин самолетом, а до островов с теми же удивительными пляжами 8 часов автобусом или час самолетом.

В Камбодже большие расстояния между красивыми местами Фото: Instagram

5. Бедность. Украинка отметила, что страна очень бедная, много "попрошаек".

Украинка отметила, что страна очень бедная, много "попрошаек". 6. Виза. Хотя ее очень легко получить, но нужно иметь в виду, что это стоит 35$.

Виза в Камбоджу стоит 35 долларов Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка Ирина рассказала, что она увидела интересного в Праге. В столице Чехии буквально можно искупаться в пиве.

Украинка также показала город, где Джоан Роулинг начала писать "Гарри Поттера". Девушка наведалась в столицу Шотландии — мрачный Эдинбург.

Кроме того, уже в следующем году на пути выйдет новый ночной поезд, который напрямую соединит швейцарский Базель со шведским городом Мальме.