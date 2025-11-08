Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Могила "Волдеморта": украинка показала место, где Джоан Роулинг писала "Гарри Поттера" (фото)

Украинка показала город, где Джоан Роулинг начала писать Гарри Поттера
Украинка посетила Эдинбург | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Ирина показала город, где Джоан Роулинг начала писать "Гарри Поттера". Девушка наведалась в столицу Шотландии — мрачный Эдинбург.

В своем Instagram путешественница показала, что интересного увидеть в загадочном городе. Интересно, что именно здесь Джоан Роулинг писала часть саги о "мальчике, который выжил".

Что посмотреть в Эдинбурге

"Мы получили визу и поехали в самый красивый город в мире. Сначала по классике приехали в Лондон и объехали пол-Англии. Но как это, с Британской визой пропустить Шотландию? Пару часов дороги на поезде — и вот мы здесь. В самом сказочном и магическом месте в мире. Неудивительно, что именно здесь Джоан Роулинг начала писать "Гарри Поттера". А точнее в этом кафе", — отметила украинка.

В частности, Ирина показала заведение The Elephant House, где была создана часть сказочной вселенной, обожаемой миллионами людей по всему миру.

Відео дня

Интересно, что Виктория-стрит, улица, где расположено это кафе, прототип Аллеи Диагон — той самой, где волшебники покупали все для Хогвартса.

Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Также Ирина показала могилу Томаса Ридла, где Джоан Роулинг взяла идею для имени Лорда Волдеморта.

Могила Томаса Ридла
Могила Томаса Ридла
Фото: Instagram

"И вообще, как бы странно это ни звучало, но Эдинбург — это рай для фанатов прогулок по кладбищам. А быть здесь ночью это вообще отдельный восторг. В Эдинбурге идеальное все — город, кухня, природа. И гораздо более приятные люди, чем в Англии. Чего не скажешь о ценах", — добавила украинка.

Где Джоан Роулинг начала писать "Гарри Поттера"

На самом деле Джоан Роулинг начала создавать "Гарри Поттера" в поезде из Манчестера в Лондон в 1990 году. Она позже рассказывала, что идея о мальчике-волшебнике появилась ей "вдруг", во время этой поездки, когда поезд задержался. У нее не было ручки, поэтому она просто сидела и обдумывала персонажей и сюжет в голове.

После этого писательница начала записывать идеи и разрабатывать историю в кафе в Эдинбурге, когда уже переехала в Шотландию. Одно из самых известных таких мест — кафе The Elephant House, которое часто называют "местом рождения Гарри Поттера".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, внимательные фанаты кино обратили внимание на малозаметную, но интересную деталь в фильме "Гарри Поттер и тайная комната".