Могила "Волдеморта": украинка показала место, где Джоан Роулинг писала "Гарри Поттера" (фото)

Украинка по имени Ирина показала город, где Джоан Роулинг начала писать "Гарри Поттера". Девушка наведалась в столицу Шотландии — мрачный Эдинбург.

В своем Instagram путешественница показала, что интересного увидеть в загадочном городе. Интересно, что именно здесь Джоан Роулинг писала часть саги о "мальчике, который выжил".

Что посмотреть в Эдинбурге

"Мы получили визу и поехали в самый красивый город в мире. Сначала по классике приехали в Лондон и объехали пол-Англии. Но как это, с Британской визой пропустить Шотландию? Пару часов дороги на поезде — и вот мы здесь. В самом сказочном и магическом месте в мире. Неудивительно, что именно здесь Джоан Роулинг начала писать "Гарри Поттера". А точнее в этом кафе", — отметила украинка.

В частности, Ирина показала заведение The Elephant House, где была создана часть сказочной вселенной, обожаемой миллионами людей по всему миру.

Интересно, что Виктория-стрит, улица, где расположено это кафе, прототип Аллеи Диагон — той самой, где волшебники покупали все для Хогвартса.

Также Ирина показала могилу Томаса Ридла, где Джоан Роулинг взяла идею для имени Лорда Волдеморта.

Могила Томаса Ридла

"И вообще, как бы странно это ни звучало, но Эдинбург — это рай для фанатов прогулок по кладбищам. А быть здесь ночью это вообще отдельный восторг. В Эдинбурге идеальное все — город, кухня, природа. И гораздо более приятные люди, чем в Англии. Чего не скажешь о ценах", — добавила украинка.

Где Джоан Роулинг начала писать "Гарри Поттера"

На самом деле Джоан Роулинг начала создавать "Гарри Поттера" в поезде из Манчестера в Лондон в 1990 году. Она позже рассказывала, что идея о мальчике-волшебнике появилась ей "вдруг", во время этой поездки, когда поезд задержался. У нее не было ручки, поэтому она просто сидела и обдумывала персонажей и сюжет в голове.

После этого писательница начала записывать идеи и разрабатывать историю в кафе в Эдинбурге, когда уже переехала в Шотландию. Одно из самых известных таких мест — кафе The Elephant House, которое часто называют "местом рождения Гарри Поттера".

