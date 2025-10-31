Звезда "Гарри Поттера" выглядит неузнаваемым и сменил профессию (фото)
Любимец фанатов из "Гарри Поттера" Станислав Яневский оставил актерскую карьеру, чтобы начать другую, и выглядит совсем иначе, чем его коллеги из Хогвартса.
Мировой успех франшизы "Гарри Поттер" вывел многих молодых актеров в мир зрительских масс, но некоторые из них с тех пор оставили шоу-бизнес ради совсем другой карьеры. Об этом пишет Mirror.
Хотя Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф до сих пор являются известными именами, несколько их одноклассников из Хогвартса исчезли из поля зрения общественности.
Кто такой Станислав Яневский
В фильме "Гарри Поттер и Бокал огня" (2005) Хогвартс приветствовал учеников из иностранных школ на Тричаклунском турнире, в котором Гарри Поттер боролся за трофей. Среди них был Станислав Яневский, который сыграл Виктора Крума и с тех пор начал совсем другой карьерный путь.
40-летний болгарский актер сыграл звезду квиддича и возлюбленного Гермионы Грейнджер (Эмма Уотсон) в четвертом фильме серии.
Он соревновался против Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф) в турнире и чуть не появился в предпоследнем фильме "Смертельные реликвии: Часть первая" — его короткую удаленную сцену до сих пор можно найти на YouTube.
Однако, через два десятилетия после роли, которая могла бы стать определяющей для его карьеры, Яневский покинул актерскую карьеру. Его последняя роль была в фильме 2021 года "Последнее падение", но с тех пор он стал преподавателем и мотивационным спикером.
Станислав объявил о смене карьеры своим подписчикам, написав: "Сегодня был очень мотивирующий день. Я принял участие в лекции и надеюсь, что вдохновил студентов так же, как они вдохновили меня".
Крум был с выбритой головой и светлыми волосами на лице, но теперь Станислав выглядит совсем иначе. Даже самым преданным поклонникам Поттера может быть трудно узнать его с первого взгляда, с его длинными волосами и густой бородой.
Несмотря на то, что Станислав оставил актерскую карьеру, ему удалось восстановить связь с несколькими своими коллегами по "Гарри Поттеру". Летом 2023 года он встретился с актером Драко Мелфоя Томом Фелтоном.
