Звезда "Гарри Поттера" выглядит неузнаваемым и сменил профессию (фото)

Любимец фанатов из "Гарри Поттера" Станислав Яневский оставил актерскую карьеру, чтобы начать другую, и выглядит совсем иначе, чем его коллеги из Хогвартса.

Мировой успех франшизы "Гарри Поттер" вывел многих молодых актеров в мир зрительских масс, но некоторые из них с тех пор оставили шоу-бизнес ради совсем другой карьеры. Об этом пишет Mirror.

Хотя Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф до сих пор являются известными именами, несколько их одноклассников из Хогвартса исчезли из поля зрения общественности.

Кто такой Станислав Яневский

В фильме "Гарри Поттер и Бокал огня" (2005) Хогвартс приветствовал учеников из иностранных школ на Тричаклунском турнире, в котором Гарри Поттер боролся за трофей. Среди них был Станислав Яневский, который сыграл Виктора Крума и с тех пор начал совсем другой карьерный путь.

40-летний болгарский актер сыграл звезду квиддича и возлюбленного Гермионы Грейнджер (Эмма Уотсон) в четвертом фильме серии.

Он соревновался против Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф) в турнире и чуть не появился в предпоследнем фильме "Смертельные реликвии: Часть первая" — его короткую удаленную сцену до сих пор можно найти на YouTube.

Станислав Яневский Фото: Instagram

Однако, через два десятилетия после роли, которая могла бы стать определяющей для его карьеры, Яневский покинул актерскую карьеру. Его последняя роль была в фильме 2021 года "Последнее падение", но с тех пор он стал преподавателем и мотивационным спикером.

Станислав объявил о смене карьеры своим подписчикам, написав: "Сегодня был очень мотивирующий день. Я принял участие в лекции и надеюсь, что вдохновил студентов так же, как они вдохновили меня".

Станислав Яневский Фото: Instagram

Крум был с выбритой головой и светлыми волосами на лице, но теперь Станислав выглядит совсем иначе. Даже самым преданным поклонникам Поттера может быть трудно узнать его с первого взгляда, с его длинными волосами и густой бородой.

Несмотря на то, что Станислав оставил актерскую карьеру, ему удалось восстановить связь с несколькими своими коллегами по "Гарри Поттеру". Летом 2023 года он встретился с актером Драко Мелфоя Томом Фелтоном.

Станислав Яневский Фото: Instagram

