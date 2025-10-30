Неузнаваемая звезда "Сумерек" вышла на красную дорожку и поразила своим видом (фото)

35-летняя американская актриса Кристен Стюарт выбрала повседневный образ во время своего последнего выхода на красную дорожку для специального показа своего нового фильма.

Звезда фильма "Спенсер" посетила мероприятие Film Independent Presents. Кристен была на специальном показе фильма "Хронология воды", сценарием, сопродюсером и режиссером которого она стала, в театре Гильдии сценаристов в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Hello Magazine.

Кристен Стюарт не узнать

Актриса продемонстрировала расслабленный образ без макияжа в кремовой рубашке с принтом на пуговицах, соединенной с яркими красными брюками и лоферами в тон. Ее растрепанные волосы и минимальные аксессуары добавляли непринужденности образу.

На этот раз она вышла на публику без своей жены Дилан Майер.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Для Кристен не является чем-то необычным переосмысливать себя с помощью волос. В течение многих лет она перепробовала черные короткие стрижки пикси, обесцвеченные платиновые бобы, ирокезы и все промежуточные оттенки. В интервью Associated Press в 2023 году Кристен объяснила, что она использует свои волосы как инструмент для преобразования: "Мне очень нравится иметь длинные волосы".

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

