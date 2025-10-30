Невпізнавана зірка "Сутінок" вийшла на червону доріжку і вразила своїм виглядом (фото)

35-річна американська акторка Крістен Стюарт обрала повсякденний образ під час свого останнього виходу на червону доріжку для спеціального показу свого нового фільму.

Зірка фільму "Спенсер" відвідала захід Film Independent Presents. Крістен була на спеціальному показі фільму "Хронологія води", сценарієм, співпродюсером та режисером якого вона стала, у театрі Гільдії сценаристів у Беверлі-Гіллз. Про це пише Hello Magazine.

Крістен Стюарт не впізнати

Акторка продемонструвала розслаблений образ без макіяжу у кремовій сорочці з принтом на ґудзиках, поєднаній з яскравими червоними штанами та лоферами в тон. Її розпатлане волосся та мінімальні аксесуари додавали невимушеності образу.

Цього разу вона вийшла на публіку без своєї дружини Ділан Маєр.

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Для Крістен не є чимось незвичним переосмислювати себе за допомогою волосся. Протягом багатьох років вона перепробувала чорні короткі стрижки піксі, знебарвлені платинові боби, ірокези та всі проміжні відтінки. В інтерв'ю Associated Press у 2023 році Крістен пояснила, що вона використовує своє волосся як інструмент для перетворення: "Мені дуже подобається мати довге волосся".

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

