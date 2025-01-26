Білявку Крістен Стюарт помітили на побаченні з нареченою (фото)

Крістен Стюарт та Ділан Меєр заручилися у 2021 році. Поки пара не зіграла весілля, проте вже готується до материнства.

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34-річну американську акторку Крістен Стюарт та її наречену Ділан Меєр, 37, помітили на рідкісному побаченні. Про це пише Daily Mail.

Заручена пара вирушила на прогулянку в Лос-Анджелесі. З Крістен та Ділан також був їхній чорний песик.

Зірка "Сутінків" була одягнена в білу толстовку на блискавці та спортивні штани в тон. Вона одягла білі шкарпетки з чорними кросівками та продемонструвала свою нову зачіску, пофарбувавшись перед цим у блонд.

Тим часом Ділан одягнула бежеву футболку та білі джинси з коричнево-чорною сорочкою в клітинку. Наречена Крістен Стюарт розпустила своє світле волосся, коли тримала повідок та розмовляла з акторкою.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр

Стюарт і Меєр познайомилися на зйомках фільму у 2013 році.

Через шість років, влітку 2019 року, пара знову зустрілася на святкуванні дня народження спільного друга, а потім їх помітили за поцілунками.

Закохані заручилися 2 листопада 2021 року, але досі офіційно не одружилися.

Зірка "Сутінок" раніше говорила, що вони "безумовно" готові до дітей. Пара вже підготувалася на майбутнє та заморозила яйцеклітини.

Нагадаємо, наречена Крістен Стюарт привітала акторку з Днем закоханих 2024.

Також Фокус писав про інше побачення Крістен Стюарт та Ділан Меєр.