Крістен Стюарт помітили на рідкісному побаченні з нареченою (фото)

Крістен Стюарт та Ділан Меєр заручилися у 2021 році. Напередодні вони переглянули фільм "Бруталіст".

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34-річну американську акторку Крістен Стюарт та її наречену Ділан Меєр, 37, помітили на рідкісному побаченні. Про це пише W Magazine.

Закохані вирушили в кіно в Лос-Анджелесі серед лісових пожеж, що вирують в "місті ангелів".

Зірка фільму "Сутінки" та її обраниця вирушили переглянути "Бруталіста", який забрав низку нагород на "Золотому глобусі-2025".

Крістен була одягнена в білу футболку, джинсову куртку, джогери та кросівки, коли вона затягувалася цигаркою. Вона носила окуляри-авіатори та уклала своє світле волосся в зачіску.

Тим часом Ділан Меєр одягла чорний светр і білі кюлоти. Вона також додала до образу сонцезахисні окуляри.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр

Спочатку Стюарт і Меєр познайомилися на зйомках фільму у 2013 році, але тоді вони не вступали в стосунки.

Через шість років, влітку 2019 року, пара знову зустрілася на святкуванні дня народження спільного друга, а потім була сфотографована за поцілунками в Нью-Йорку.

Пара заручилася 2 листопада 2021 року, але досі не пов’язала себе узами шлюбу.

Крістен Стюарт говорила, що вона та її наречена "безумовно" готові до дітей. Закохані вже підготувалися на майбутнє та заморозили яйцеклітини.

"Я маю на увазі, що я відкрита. Так, однозначно", — зазначила акторка.

Нагадаємо, наречена Крістен Стюарт привітала акторку з Днем закоханих 2024.

Також Фокус писав про зйомку Крістен Стюарт топлес.