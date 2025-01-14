Кристен Стюарт заметили на редком свидании с невестой (фото)

Кристен Стюарт и Дилан Мейер обручились в 2021 году. Накануне они посмотрели фильм "Бруталист".

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34-летнюю американскую актрису Кристен Стюарт и ее невесту Дилан Мейер, 37, заметили на редком свидании. Об этом пишет W Magazine.

Влюбленные отправились в кино в Лос-Анджелесе среди лесных пожаров, бушующих в "городе ангелов".

Звезда фильма "Сумерки" и ее избранница отправились посмотреть "Бруталиста", который забрал ряд наград на "Золотом глобусе-2025".

Кристен была одета в белую футболку, джинсовую куртку, джоггеры и кроссовки, когда она затягивалась сигаретой. Она носила очки-авиаторы и уложила свои светлые волосы в прическу.

Тем временем Дилан Мейер надела черный свитер и белые кюлоты. Она также добавила к образу солнцезащитные очки.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Изначально Стюарт и Мейер познакомились на съемках фильма в 2013 году, но тогда они не вступали в отношения.

Спустя шесть лет, летом 2019 года, пара снова встретилась на праздновании дня рождения общего друга, а затем была сфотографирована за поцелуями в Нью-Йорке.

Пара обручилась 2 ноября 2021 года, но до сих пор не связала себя узами брака.

Кристен Стюарт говорила, что она и ее невеста "безусловно" готовы к детям. Влюбленные уже подготовились на будущее и заморозили яйцеклетки.

"Я имею в виду, что я открыта. Да, однозначно", — отметила актриса.

Напомним, невеста Кристен Стюарт поздравила актрису с Днем влюбленных 2024.

Также Фокус писал о съемке Кристен Стюарт топлес.