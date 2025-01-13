57-летняя Памела Андерсон без макияжа снялась для глянца (фото)

Звезда экрана примерила стильные и откровенные образы. Она в очередной раз продемонстрировала свою естественную красоту.

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57-летняя канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон продолжала демонстрировать свой естественный цвет лица, позируя для свежей съемки для журнала Perfect Magazine.

На снимках Памела, которая в очередной раз позировала без макияжа, надела платье с вырезами, украшенное персиковыми блестками, а затем переоделась в стильное красное мини от Isabel Marant.

Звезда "Спасателей Малибу" также позировала в черном полупрозрачном платье от Alexander McQueen и кремовом костюме из льна.

Памела Андерсон

В разговоре с изданием Памела поделилась причинами своего решения вернуться в Канаду.

"Как моль до пламени, мне нужно было вернуться домой, где все началось, полный круг… Незавершенное дело? Мне пришлось столкнуться с демонами, распутать жизнь и взглянуть на историю со взрослой точки зрения. Это было нелегко, но полезно. Деревья на моей территории знают меня с рождения", — призналась Памела, добавив, что сейчас она чувствует себя на своем месте.

В частности, на отказ актрисы от косметики повлияла смерть ее визажистки и близкой подруги. Алексис Фогель ушла из жизни от рака молочной железы. Также Памела решила воспринимать себя такой, какая она есть.

"Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно… Что со мной происходит?" Это путешествие", — говорила знаменитость.

Напомним, Памела Андерсон дала редкий комментарий о Томми Ли, с которым была жената в 90-е.

Также Фокус писал о появлении Памелы Андерсон на публике со старшим сыном.