Памела Андерсон дала редкий комментарий об экс-супруге Томми Ли

Брак Памелы и Томми распался через три года. Впрочем, история любви осталась в документальных картинах и двух детях.

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57-летняя канадско-американская актриса Памела Андерсон дала редкий комментарий о своих отношениях с бывшим мужем Томми Ли, 62. Об этом пишет Daily Mail.

Барабанщик Motley Crue и звезда "Спасателей Малибу" познакомились в 1995 году. У них был бурный роман, который закончился браком, двумя детьми и разводом.

Беседуя с Энди Коэном в его шоу SiriusXM Andy Cohen Live, Памела рассказала о своих отношениях с бывшим: "Я имею в виду, что раньше мы говорили гораздо больше. К сожалению, не недавно, но вы знаете, я бы хотела, чтобы у нас были лучшие отношения прямо сейчас".

Актриса добавила: "В конце концов все будет хорошо. Это просто какой-то момент прямо сейчас".

К тому же, Памела призналась, что ее младший сын обручился, поэтому она готова становиться бабушкой.

Памела Андерсон с сыновьями Фото: Pamela Anderson/Instagram

Андерсон и Ли стали родителями 28-летнего Брэндона и 27-летнего Дилана.

С 2019 года Томми женат на своей четвертой жене, 38-летней Бриттани Фурлан.

Памела Андерсон с сыновьями Фото: Getty

В своих мемуарах Памела говорила, что "ее отношения с Томми, возможно, были единственным случаем, когда она была по-настоящему влюблена", но бросила музыканта, потому что "должна была защитить детей".

Актриса обвинила Томми Ли в физическом нападении на нее, когда она держала на руках их маленького сына Дилана. Их брак распался через три года, однако история любви осталась в документальных картинах и продолжилась в двух детях.

Напомним, Памела Андерсон вывела в свет старшего сына.

Также Фокус писал о появлении Памелы Андерсон на публике без макияжа.