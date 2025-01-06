Памела Андерсон пришла на "Золотой глобус-2025" с сыном (фото)

Звезда в очередной раз отказалась от макияжа. Ее номинировали за роль в фильме "Последняя танцовщица".

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Канадская актриса и фотомодель Памела Андерсон вышла на красную дорожку церемонии "Золотой глобус-2025" со своим старшим сыном Брэндоном Томасом Ли. Об этом пишет Daily Mail.

Для мероприятия в Лос-Анджелесе звезда "Спасателей Малибу" выбрала черное платье с рюшами от Oscar de la Renta. Андерсон дополнила элегантный наряд длинными перчатками и бриллиантовыми украшениями.

Волосы 57-летняя Памела оставила распущенными и в очередной раз отказалась от макияжа.

На церемонии актрису сопровождал ее старший сын — 28-летний Брэндон Томас Ли. Он выбрал для "Золотого глобуса-2025" черный классический костюм с белой рубашкой и бабочкой.

Памела Андерсон с сыном Фото: Getty Images

Канадская знаменитость была номинирована на "Золотой глобус-2025" как лучшая актриса в драматическом фильме за роль Шелли в картине "Последняя танцовщица". Впрочем, Памела не получила статуэтку.

Памела Андерсон с сыном Фото: Getty Images

Андерсон получила положительные отзывы за свою актерскую игру в роли опытной танцовщицы Шелли, которая должна планировать свое будущее, когда ее шоу в Лас-Вегасе внезапно закрывается после 30 лет.

Напомним, Николь Кидман пришла на церемонию "Золотой глобус-2025" в серебристом платье.

Также Фокус писал о всех победителях премии "Золотой глобус-2025".