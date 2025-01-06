Николь Кидман в серебристом платье Balenciaga появилась на "Золотом глобусе-2025" (фото)

Звезда была номинирована на премию за фильм "Хорошая плохая девочка". Впрочем, она не получила статуэтки.

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57-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман в нежном образе появилась на церемонии вручения премии "Золотой глобус-2025". Об этом пишет People.

Бывшая жена Тома Круза прибыла на мероприятие в платье Balenciaga. Николь надела блестящее платье с обнаженной спиной и на одно плечо. Наряд был с роскошным шлейфом из сетки, вышитой хрусталем и стразами. Она также носила драгоценности Boucheron.

Николь Кидман Фото: Getty

Кидман носила волосы, собранные в высокий хвост.

Николь была номинирована на лучшую женскую роль за ее роль в фильме "Хорошая плохая девочка". Это ее 17-я номинация на "Золотой глобус", и ранее она выиграла четыре актерские награды. Знаменитость получила премии за фильмы "Умереть ради", "Мулен Руж!", "Часы" и сериал "Большая маленькая ложь". На этот раз звезда осталась без престижной статуэтки.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Триумфатором вечера среди фильмов "Золотого глобуса" стал криминальный мюзикл французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес". Картина получила четыре победы: "Лучший мюзикл или комедия", "Лучший фильм на неанглийском языке", "Лучшая актриса второго плана", "Лучшая оригинальная песня".

Напомним, модель Эшли Грэм в платье с глубоким декольте появилась на церемонии "Золотой глобус-2025".

Также Фокус писал о всех победителях премии "Золотой глобус-2025".