Николь Кидман в серебристом платье Balenciaga появилась на "Золотом глобусе-2025" (фото)
Звезда была номинирована на премию за фильм "Хорошая плохая девочка". Впрочем, она не получила статуэтки.
57-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман в нежном образе появилась на церемонии вручения премии "Золотой глобус-2025". Об этом пишет People.
Бывшая жена Тома Круза прибыла на мероприятие в платье Balenciaga. Николь надела блестящее платье с обнаженной спиной и на одно плечо. Наряд был с роскошным шлейфом из сетки, вышитой хрусталем и стразами. Она также носила драгоценности Boucheron.
Кидман носила волосы, собранные в высокий хвост.
Николь была номинирована на лучшую женскую роль за ее роль в фильме "Хорошая плохая девочка". Это ее 17-я номинация на "Золотой глобус", и ранее она выиграла четыре актерские награды. Знаменитость получила премии за фильмы "Умереть ради", "Мулен Руж!", "Часы" и сериал "Большая маленькая ложь". На этот раз звезда осталась без престижной статуэтки.
Триумфатором вечера среди фильмов "Золотого глобуса" стал криминальный мюзикл французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес". Картина получила четыре победы: "Лучший мюзикл или комедия", "Лучший фильм на неанглийском языке", "Лучшая актриса второго плана", "Лучшая оригинальная песня".
Напомним, модель Эшли Грэм в платье с глубоким декольте появилась на церемонии "Золотой глобус-2025".
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