Эшли Грэм в платье с глубоким декольте посетила церемонию "Золотой глобус-2025" (фото)

Платье звезды было создано еще в мае. Эшли ждала подходящего момента, чтобы его надеть.

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Американская модель в категории "plus-size" Эшли Грэм посетила церемонию награждения "Золотой глобус-2025". Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость вышла на красную дорожку церемонии "Золотой глобус-2025" в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января. Эшли была в вечернем черном платье на заказ от Bach Mai.

Платье модели имело глубокое декольте и разворачивалось в эффектную юбку. Образ Эшли Грэм дополнен парой бриллиантовых сережек и туфлями на каблуках.

Звезда уложила свои темные пряди в элегантную прическу и сделала вечерний макияж.

Эшли Грэм на церемонии "Золотой глобус-2025" Фото: Getty Images

Накануне церемонии Эшли Грэм рассказала, что ее платье было создано еще в мае, и она ждала подходящего момента, чтобы его надеть.

Эшли Грэм на церемонии "Золотой глобус-2025" Фото: Getty Images

Первым среди фильмов "Золотого глобуса" стал криминальный мюзикл французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес": "Лучший мюзикл или комедии", "Лучший фильм на неанглийском языке", "Лучшая актриса второго плана", "Лучшая оригинальная песня".

Лента "Бруталист" Брейди Корбета была награждена статуэтками "Лучший драматический фильм" и "Лучшая режиссерская работа".

Напомним, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе не скрывали своих чувств на церемонии "Золотой глобус-2025".

Также Фокус писал о всех победителях премии "Золотой глобус-2025".