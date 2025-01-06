Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе целовались на церемонии "Золотой глобус-2025" (фото)

Пара держит свою личную жизнь подальше от внимания публики. Кайли и Тимоти довольно редко появляются вместе на мероприятиях.

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27-летняя американская модель Кайли Дженнер и 29-летний актер Тимоти Шаламе посетили вместе церемонию "Золотой глобус-2025". Об этом пишет Mirror.

Звезда реалити-шоу сопровождала возлюбленного на церемонии, появившись в серебристом платье Versace с глубоким вырезом. Хотя Кайли не присоединилась к Тимоти на красной дорожке, она сидела рядом с ним во время главного события. Влюбленные обнимались и целовались, не скрывая своих чувств на публике.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе Фото: Getty Images

Пара по большей части держит свой роман в тайне. Они познакомились на неделе моды в Париже в январе 2023 года. А в апреле того же года слухи об отношениях Кайли и Тимоти начали распространяться, когда черный внедорожник модели заметили возле дома актера в Беверли-Хиллз.

Шаламе и Дженнер впервые обнародовали свои отношения в начале сентября 2023 года, а в ноябре посетили престижную премию.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе Фото: Getty Images

До этих отношений Кайли долгое время встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом, которому родила двоих детей — дочь Сторми и сына Эйра.

Напомним, помолвленные Селена Гомес и Бенни Бланко посетили "Золотой глобус-2025".

Также Фокус писал о всех победителях премии "Золотой глобус-2025".