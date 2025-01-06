Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе цілувалися на церемонії "Золотий глобус-2025" (фото)

Пара тримає своє особисте життя подалі від уваги публіки. Кайлі та Тімоті доволі рідко зʼявляються разом на заходах.

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27-річна американська модель Кайлі Дженнер та 29-річний актор Тімоті Шаламе відвідали разом церемонію "Золотий глобус-2025". Про це пише Mirror.

Зірка реаліті-шоу супроводжувала коханого на церемонії, зʼявившись у сріблястій сукні Versace з глибоким вирізом. Хоча Кайлі не приєдналася до Тімоті на червоній доріжці, вона сиділа поруч із ним під час головної події. Закохані обіймалися та цілувалися, не приховуючи своїх почуттів на публіці.

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

Пара здебільшого тримає свій роман у таємниці. Вони познайомилися на тижні моди в Парижі в січні 2023 року. А у квітні того ж року чутки про стосунки Кайлі та Тімоті почали поширюватися, коли чорний позашляховик моделі помітили біля будинку актора в Беверлі-Гіллз.

Шаламе і Дженнер уперше оприлюднили свої стосунки на початку вересня 2023 року, а в листопаді відвідали престижну премію.

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

До цих стосунків Кайлі тривалий час зустрічалася з репером Тревісом Скоттом, якому народила двох дітей — доньку Стормі та сина Ейра.

Нагадаємо, заручені Селена Гомес та Бенні Бланко відвідали "Золотий глобус-2025".

Також Фокус писав про всіх переможців премії "Золотий глобус-2025".