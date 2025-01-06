Ешлі Грем у сукні з глибоким декольте відвідала церемонію "Золотий глобус-2025" (фото)

Сукня зірки була створена ще в травні. Ешлі чекала слушного моменту, щоб її одягнути.

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Американська модель у категорії "plus-size" Ешлі Грем відвідала церемонію нагородження "Золотий глобус-2025". Про це пише Daily Mail.

Знаменитість вийшла на червону доріжку церемонії "Золотий глобус-2025" у Лос-Анджелесі в ніч на 6 січня. Ешлі була у вечірній чорній сукні на замовлення від Bach Mai.

Сукня моделі мала глибоке декольте та розгорталася в ефектну спідницю. Образ Ешлі Грем доповнена парою діамантових сережок і туфлями на підборах.

Зірка уклала свої темні пасма в елегантну зачіску та зробила вечірній макіяж.

Ешлі Грем на церемонії "Золотий глобус-2025" Фото: Getty Images

Напередодні церемонії Ешлі Грем розповіла, що її сукня була створена ще в травні, і вона чекала слушного моменту, щоб її одягнути.

Ешлі Грем на церемонії "Золотий глобус-2025" Фото: Getty Images

Першим серед фільмів "Золотого глобуса" став кримінальний мюзикл французького режисера Жака Одіяра "Емілія Перес": "Найкращий мюзикл або комедії", "Найкращий фільм неанглійською мовою", "Найкраща акторка другого плану", "Найкраща оригінальна пісня".

Стрічка "Бруталіст" Брейді Корбета була нагороджена статуетками "Найкращий драматичний фільм" та "Найкраща режисерська робота".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе не приховували своїх почуттів на церемонії "Золотий глобус-2025".

Також Фокус писав про всіх переможців премії "Золотий глобус-2025".