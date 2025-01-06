Ніколь Кідман у сріблястій сукні Balenciaga зʼявилася на "Золотому глобусі-2025" (фото)

Зірка була номінована на премію за фільм "Хороша погана дівчинка". Втім, вона не отримала статуетки.

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57-річна австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман у ніжному образі зʼявилася на церемонії вручення премії "Золотий глобус-2025". Про це пише People.

Колишня дружина Тома Круза прибула на захід у сукні Balenciaga. Ніколь одягла блискучу сукню з оголеною спиною та на одне плече. Вбрання було з розкішним шлейфом із сітки, вишитої кришталем і стразами. Вона також носила коштовності Boucheron.

Ніколь Кідман Фото: Getty

Кідман носила волосся, зібране у високий хвіст.

Ніколь була номінована на найкращу жіночу роль за її роль у фільмі "Хороша погана дівчинка". Це її 17-та номінація на "Золотий глобус", і раніше вона виграла чотири акторські нагороди. Знаменитість отримала акторські премії за фільми "Померти заради", "Мулен Руж!", "Години" та серіал "Велика маленька брехня". Цього разу зірка залишилася без престижної статуетки.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Тріумфатором вечора серед фільмів "Золотого глобуса" став кримінальний мюзикл французького режисера Жака Одіяра "Емілія Перес". Картина отримала чотири перемоги: "Найкращий мюзикл або комедії", "Найкращий фільм неанглійською мовою", "Найкраща акторка другого плану", "Найкраща оригінальна пісня".

Нагадаємо, модель Ешлі Грем у сукні з глибоким декольте зʼявилася на церемонії "Золотий глобус-2025".

Також Фокус писав про всіх переможців премії "Золотий глобус-2025".