Памела Андерсон прийшла на "Золотий глобус-2025" із сином (фото)

Зірка вчергове відмовилася від макіяжу. Її номінували за роль у фільмі "Остання танцівниця".

Related video

Канадська акторка та фотомодель Памела Андерсон вийшла на червону доріжку церемонії "Золотий глобус-2025" зі своїм старшии сином Брендоном Томасом Лі. Про це пише Daily Mail.

Для заходу в Лос-Анджелесі зірка "Рятівників Малібу" обрала чорну сукню з рюшами від Oscar de la Renta. Андерсон доповнила елегантне вбрання довгими рукавичками та діамантовими прикрасами.

Волосся 57-річна Памела залишила розпущеним та вчергове відмовилася від макіяжу.

На церемонії акторку супроводжував її старший син — 28-річний Брендон Томас Лі. Він обрав для "Золотого глобусу-2025" чорний класичний костюм з білою сорочкою та метеликом.

Памела Андерсон із сином Фото: Getty Images

Канадська знаменитість була номінована на "Золотий глобус-2025" як найкраща акторка у драматичному фільмі за роль Шеллі в картині "Остання танцівниця". Втім, Памела не отримала статуетку.

Памела Андерсон із сином Фото: Getty Images

Андерсон отримала позитивні відгуки за свою акторську гру в ролі досвідченої танцівниці Шеллі, яка повинна планувати своє майбутнє, коли її шоу в Лас-Вегасі раптово закривається після 30 років.

Нагадаємо, Ніколь Кідман прийшла на церемонію "Золотий глобус-2025" у сріблястій сукні.

Також Фокус писав про всіх переможців премії "Золотий глобус-2025".