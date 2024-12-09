57-летняя Памела Андерсон без макияжа вышла на публику (фото)

Звезда активно рекламирует свой новый фильм. "Последняя танцовщица" получила положительные отзывы критиков.

57-летняя канадско-американская актриса Памела Андерсон вышла на публику без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана воссоединилась со своей коллегой по фильму "Последняя танцовщица" Брендой Сонг на специальном показе фильма SAG-AFTRA, который состоялся в Pacific Design Center в Западном Голливуде.

Андерсон получила лучшие отзывы за свою актерскую игру в роли опытной танцовщицы Шелли, которая должна планировать свое будущее, когда ее шоу в Лас-Вегасе внезапно закрывается после 30 лет.

На этот раз Памела продемонстрировала фигуру в коричневом флисовом платье длиной до колена с накладными рукавами и темно-коричневыми лодочками.

Канадская знаменитость в очередной раз отказалась от макияжа и распустила свои светлые волосы.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

К Памеле на публике присоединилась Бренда Сонг, которая также сыграла в фильме. Актриса продемонстрировала свою тонкую талию в белом платье-миди с короткими рукавами и черными кожаными ботинками на высоких каблуках. Жена Маколея Калкина распустила свои волосы.

Памела Андерсон с коллегами Фото: Getty Images

Картина "Последняя танцовщица" выйдет в кинотеатрах США 10 января. На данный момент фильм имеет "сертифицированный свежий" рейтинг одобрения критиков в 81% из 58 рецензий на Rotten Tomatoes.

Напомним, Памела Андерсон поддержала на публике известного режиссера.

Также Фокус писал о трейлере фильма "Последняя танцовщица".