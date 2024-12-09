57-річна Памела Андерсон без макіяжу вийшла на публіку (фото)

Зірка активно рекламує свій новий фільм. "Остання танцівниця" отримала позитивні відгуки критиків.

57-річна канадсько-американська акторка Памела Андерсон вийшла на публіку без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану возз’єдналася зі своєю колегою з фільму "Остання танцівниця" Брендою Сонг на спеціальному показі фільму SAG-AFTRA, який відбувся в Pacific Design Center у Західному Голлівуді.

Андерсон отримала найкращі відгуки за свою акторську гру в ролі досвідченої танцівниці Шеллі, яка повинна планувати своє майбутнє, коли її шоу в Лас-Вегасі раптово закривається після 30 років.

Цього разу Памела продемонструвала фігуру в коричневій флісовій сукні завдовжки до коліна з накладними рукавами та темно-коричневими човниками.

Канадська знаменитість вчергове відмовилася від макіяжу та розпустила своє світле волосся.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

До Памели на публіці приєдналася Бренда Сонг, яка також зіграла у фільмі. Акторка продемонструвала свою тонку талію в білій сукні-міді з короткими рукавами та чорними шкіряними черевиками на високих підборах. Дружина Маколея Калкіна розпустила своє волосся.

Памела Андерсон з колегами Фото: Getty Images

Картина "Остання танцівниця" вийде в кінотеатрах США 10 січня. Наразі фільм має "сертифікований свіжий" рейтинг схвалення критиків у 81% із 58 рецензій на Rotten Tomatoes.

Нагадаємо, Памела Андерсон підтримала на публіці відому режисерку.

Також Фокус писав про трейлер фільму "Остання танцівниця".