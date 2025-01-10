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Стиль життя

Памела Андерсон дала рідкісний коментар про ексчоловіка Томмі Лі

Памела Андерсон та Томмі Лі, колишній чоловік памели андерсон, сини памели андерсон, рятівники малібу, розлучення
Фото: Getty Images | Памела Андерсон та Томмі Лі

Шлюб Памели та Томмі розпався через три роки. Втім, історія кохання залишилася у документальних картинах та у двох дітях.

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57-річна канадсько-американська акторка Памела Андерсон дала рідкісний коментар про свої стосунки з колишнім чоловіком Томмі Лі, 62. Про це пише Daily Mail.

Барабанщик Motley Crue та зірка "Рятівників Малібу" познайомилися в 1995 році. У них був бурхливий роман, який закінчився шлюбом, двома дітьми та розлученням.

Розмовляючи з Енді Коеном у його шоу SiriusXM Andy Cohen Live, Памела розповіла про свої стосунки з колишнім: "Я маю на увазі, що раніше ми говорили набагато більше. На жаль, не нещодавно, але ви знаєте, я б хотіла, щоб у нас були кращі стосунки прямо зараз".

Акторка додала: "Зрештою все буде добре. Це просто якийсь момент прямо зараз".

До того ж, Памела зізналася, що її молодший син заручився, тому вона готова ставати бабусею.

Памела Андерсон із синами Fullscreen
Памела Андерсон із синами
Фото: Pamela Anderson/Instagram

Андерсон і Лі стали батьками 28-річного Брендона та 27-річного Ділана.

З 2019 року Томмі одружений зі своєю четвертою дружиною, 38-річною Бріттані Фурлан.

Памела Андерсон із синами Fullscreen
Памела Андерсон із синами
Фото: Getty

У своїх мемуарах Памела говорила, що "її стосунки з Томмі, можливо, були єдиним випадком, коли вона була по-справжньому закохана", але покинула музиканта, тому що "мусила захистити дітей".

Акторка звинуватила Томмі Лі у фізичному нападі на неї, коли вона тримала на руках їхнього маленького сина Ділана. Їхній шлюб розпався через три роки, проте історія кохання залишилася у документальних картинах та продовжилася у двох дітях..

Нагадаємо, Памела Андерсон вивела у світ старшого сина.

Також Фокус писав про появу Памели Андерсон на публіці без макіяжу.