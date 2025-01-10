Памела Андерсон дала рідкісний коментар про ексчоловіка Томмі Лі

Шлюб Памели та Томмі розпався через три роки. Втім, історія кохання залишилася у документальних картинах та у двох дітях.

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57-річна канадсько-американська акторка Памела Андерсон дала рідкісний коментар про свої стосунки з колишнім чоловіком Томмі Лі, 62. Про це пише Daily Mail.

Барабанщик Motley Crue та зірка "Рятівників Малібу" познайомилися в 1995 році. У них був бурхливий роман, який закінчився шлюбом, двома дітьми та розлученням.

Розмовляючи з Енді Коеном у його шоу SiriusXM Andy Cohen Live, Памела розповіла про свої стосунки з колишнім: "Я маю на увазі, що раніше ми говорили набагато більше. На жаль, не нещодавно, але ви знаєте, я б хотіла, щоб у нас були кращі стосунки прямо зараз".

Акторка додала: "Зрештою все буде добре. Це просто якийсь момент прямо зараз".

До того ж, Памела зізналася, що її молодший син заручився, тому вона готова ставати бабусею.

Памела Андерсон із синами Фото: Pamela Anderson/Instagram

Андерсон і Лі стали батьками 28-річного Брендона та 27-річного Ділана.

З 2019 року Томмі одружений зі своєю четвертою дружиною, 38-річною Бріттані Фурлан.

Памела Андерсон із синами Фото: Getty

У своїх мемуарах Памела говорила, що "її стосунки з Томмі, можливо, були єдиним випадком, коли вона була по-справжньому закохана", але покинула музиканта, тому що "мусила захистити дітей".

Акторка звинуватила Томмі Лі у фізичному нападі на неї, коли вона тримала на руках їхнього маленького сина Ділана. Їхній шлюб розпався через три роки, проте історія кохання залишилася у документальних картинах та продовжилася у двох дітях..

Нагадаємо, Памела Андерсон вивела у світ старшого сина.

Також Фокус писав про появу Памели Андерсон на публіці без макіяжу.