57-річна Памела Андерсон без макіяжу знялася для глянцю (фото)

Зірка екрану приміряла стильні та відверті образи. Вона вчергове продемонструвала свою природну красу.

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57-річна канадсько-американська акторка та фотомодель Памела Андерсон продовжувала демонструвати свій природний колір обличчя, позуючи для свіжої зйомки для журналу Perfect Magazine.

На знімках Памела, яка вчергове позувала без макіяжу, одягла сукню з вирізами, прикрашену персиковими блискітками, а потім переодягнулася в стильне червоне міні від Isabel Marant.

Зірка "Рятівників Малибу" також позувала в чорній напівпрозорій сукні від Alexander McQueen і кремовому костюмі з льону.

Памела Андерсон

У розмові з виданням Памела поділилася причинами свого рішення повернутися в Канаду.

"Як міль до полум’я, мені потрібно було повернутися додому, де все почалося, повне коло… Незавершена справа? Мені довелося зіткнутися з демонами, розплутати життя та поглянути на історію з дорослої точки зору. Це було нелегко, але корисно. Дерева на моїй території знають мене від народження", — зізналася Памела, додавши, що наразі вона відчуває себе на своєму місці.

Зокрема, на відмову акторки від косметики вплинула смерть її візажистки та близької подруги. Алексіс Фогель пішла із життя від раку молочної залози. Також Памела вирішила сприймати себе такою, яка вона є.

"Я думаю, що ми всі починаємо виглядати трохи смішно, коли стаємо старшими. І я сміюся з себе, коли дивлюся в дзеркало. Я говорю: "Вау, це справді… Що зі мною відбувається?" Це подорож", – говорила знаменитість.

Нагадаємо, Памела Андерсон дала рідкісний коментар про Томмі Лі, з яким була одружена у 90-і.

Також Фокус писав про появу Памели Андерсон на публіці із старшим сином.