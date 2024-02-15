Невеста Кристен Стюарт показала редкие кадры с актрисой (фото)

Пара познакомилась еще в 2013 году. Через некоторое время они снова встретились и начали романтические отношения, объявив о помолвке в конце 2021 года.

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Невеста актрисы Кристен Стюарт Дилан Мейер обратилась к возлюбленной на День влюбленных 2024. Архивные фото она опубликовала в Instagram.

"С Днем святого Валентина мою любимую №1, самую горячую маму-кошку в игре. Я просто так, так в тебя влюбилась", — подписала сценаристка праздничный пост.

Публикация в Instagram началась с изображения пары, которая целуется на пляже. На втором фото Кристен укусила Дилан за руку, когда она высунула язык.

На следующем кадре звезда "Сумерек" обнимала их пушистого белого кота. Последний снимок показал, как пара с любовью смотрит друг на друга, когда они вместе позируют на закате.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Кристен встречается с Дилан с 2019 года, а в 2021 они объявили о помолвке. Впрочем, свадьба до сих пор не состоялась.

Звезда экрана недавно рассказала об их предстоящей церемонии Rolling Stone, отметив: "Мы не в силах устроить большую свадьбу".

"Вероятно, мы скоро это сделаем. Мы просто заняты тем, что снимаем фильмы, потому что это наши дети", — добавила Кристен.

Она также призналась, что "скоро" хочет создать семью со своей возлюбленной.

"Я не знаю, как будет выглядеть моя семья, но я не могу не заводить детей", — рассказала бывшая девушка Роберта Паттинсона.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Пара познакомилась на съемках фильма в 2013 году.

Напомним, Кристен Стюарт и Дилан Мейер заметили на редком свидании.

Также Фокус писал о появлении Кристен Стюарт на показе Chanel.