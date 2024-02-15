Наречена Крістен Стюарт показала рідкісні кадри з акторкою (фото)

Пара познайомилася ще у 2013 році. Через певний час вони знову зустрілися та почали романтичні стосунки, оголосивши про заручини наприкінці 2021 року.

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Наречена акторки Крістен Стюарт Ділан Меєр звернулася до коханої на День закоханих 2024. Архівні фото вона опублікувала в Instagram.

"З Днем святого Валентина мою кохану №1, найгарячішу маму-кішку в грі. Я просто так, так в тебе закохалася", — підписала сценаристка святковий пост.

Публікація в Instagram почалася із зображення пари, яка цілується на пляжі. На другому фото Крістен вкусила Ділан за руку, коли вона висунула язик.

На наступному кадрі зірка "Сутінок" обіймала їхнього пухнастого білого кота. Останній знімок показав, як пара з любов'ю дивиться одна на одну, коли вони разом позують на заході сонця.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр

Крістен зустрічається з Ділан з 2019 року, а у 2021 році вони оголосили про заручини. Втім, весілля досі не відбулося.

Зірка екрану нещодавно розповіла про їхню майбутню церемонію Rolling Stone, сказавши: "Ми не маємо сили влаштувати велике весілля".

"Ймовірно, ми скоро це зробимо. Ми просто зайняті тим, що знімаємо фільми, бо це наші діти", — додала Крістен.

Вона також зізналася, що "скоро" хоче створити сім’ю зі своєю коханою.

"Я не знаю, як буде виглядати моя сім’я, але я не можу не заводити дітей", — розповіла колишня дівчина Роберта Паттінсона.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр

Пара познайомилася на зйомках фільму у 2013 році.

Нагадаємо, Крістен Стюарт та Ділан Меєр помітили на рідкісному побаченні.

Також Фокус писав про появу Крістен Стюарт на показі Chanel.