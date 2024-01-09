Крістен Стюарт помічена на рідкісній прогулянці з нареченою (фото)

Пара оголосила про свої заручини в листопаді 2021 року після двох років роману. Втім, про весілля наразі не повідомляється.

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33-річну американську акторку Крістен Стюарт помітили на рідкісному побаченні з нареченою Ділан Меєр, 37. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Сутінок" сходила на пізній сніданок зі своєю нареченою Ділан Меєр у Little Dom's у популярному районі Лос-Анджелеса Лос-Феліз, неподалік від її будинку з чотирма спальнями вартістю 2,195 млн доларів.

Стюарт одягла бірюзовий піджак поверх білого топу, широкі чорні джинси та туфлі в тон. Тим часом сценаристка Ділан Меєр також обрала денім та зелені елементи образу, включаючи шапку.

До зіркової пари в італійському ресторані згодом приєдналися двоє друзів.

Закохані оголосили про свої заручини на шоу Говарда Стерна в листопаді 2021 року після двох років роману.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр

Щодо того, коли Крістен і Ділан нарешті одружаться, вона скромно відповідала раніше: "Я не знаю. Ми самі себе здивуємо".

Відомо, що Стюарт спочатку зустріла кохану ще у 2013 році на зйомках фільму.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр Фото: Instagram spillzdylz

Акторка раніше була в стосунках з Лейном Гаррісоном, Рупертом Сандерсом, Робертом Паттінсоном та іншими. Наразі ж останній освідчився співачці Сьюкі Вотергаус, яка вагітна первістком від актора.

Нагадаємо, Крістен Стюарт вийшла на публіку вперше за тривалий час.

Також Фокус писав про побачення Крістен Стюарт та Ділан Меєр на початку грудня 2023 року.