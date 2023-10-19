Крістен Стюарт зʼявилася на публіці вперше за тривалий час (фото)

Зірка екрану вийшла у світ без своєї нареченої Ділан Меєр.

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33-річна американська акторка Крістен Стюарт зʼявилася на публіці вперше за тривалий час. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму про принцесу Діану "Спенсер" рекламувала нове шоу про паранормальні явища Living For The Dead, яке розповідає про те, як ЛГБТК+ мисливці за привидами досліджують деякі з місць світу з привидами.

Стюарт виступає виконавчим продюсером разом зі своєю нареченою Ділан Меєр і диктором восьми епізодів документальної картини.

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Крістен Стюарт у стильному образі сходила на вечірку зі своєю нареченою (фото)

У середу, 18 жовтня 2023 року, зірку екрану помітили за кілька хвилин до того, як вона попрямувала на зустріч у районі Сохо в центрі Мангеттена.

Крістен була в чудовому настрої, оскільки широка усмішка на її обличчі була ознакою цього.

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Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Стюарт була в чорно-білому картатому піджаку поверх чорного бюстгальтера, а також у чорних мінішортах і відповідних шкіряних туфлях і шкарпетках.

Акторка, номінована на "Оскар", додала до образу різноманітні каблучки, підвіску та сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами, а також носила стильну чорну сумочку.

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Цього дня на публіці акторка зʼявилася без своєї нареченої, сценаристки Ділан Меєр, з якою заручена вже близько двох років.

Нагадаємо, Крістен Стюарт трималася за руки з Ділан Меєр на публіці.

Також Фокус писав про привітання Крістен Стюарт з днем народження від її нареченої.