Крістен Стюарт у стильному образі сходила на вечірку зі своєю нареченою (фото)

Знаменитість останнім часом рідко з'являється на світських заходах.

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33-річна американська акторка Крістен Стюарт мала невимушений вигляд, насолоджуючись вечіркою зі своєю нареченою Ділан Меєр і друзями в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

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Для рідкісного виходу знаменитість обрала білий комбінезон і темну куртку. Зірка фільму "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" доповнила свій образ темними кросівками та чорними шкарпетками. Її темні локони були зібрані в короткий хвіст.

Тим часом 36-річна наречена Стюарт одягла широкі рвані джинси, білу футболку, джинсову сорочку і кросівки. Її світле волосся було укладене легкими хвилями.

Мейєр і Стюарт познайомилися на зйомках фільму 2013 року, але почали зустрічатися тільки після відновлення спілкування 2019-го. У 2021 році вони заручилися, але ще не оприлюднили свої плани щодо церемонії та вечірки одруження.

Нагадаємо, Ділан Мейєр зворушливо привітала Крістен Стюарт із днем народження.

Також Фокус писав, що Крістен Стюарт трималася за руку зі своєю нареченою на публіці.