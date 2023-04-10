Наречена Крістен Стюарт зворушливо привітала її з днем народження (фото)

Зіркова пара заручилася у 2021 році.

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Наречена Крістен Стюарт привітала її з днем народження зворушливим дописом в Instagram.

Зірці "Сутінок" виповнилося 33 роки, і її кохана написала слова привітання, щоб висловити свою любов.

Ділан Меєр зізналася: "Я так сильно тебе кохаю". Вона почала святковий текст, написавши: "Вітаю мою улюблену Креветку з днем народження! Кохана".

Сценаристка продовжила: "Я люблю тебе більше за всі відтінки зеленого, за всі фази місяця, за всіх котів у Лос-Анджелесі".

Меєр додала: "Люблю тебе більше, ніж розмовний експрес, або вже мертвого Деніса Джонсона, або сиру силу маріонеток".

"Я люблю тебе більше, ніж піцу "доміно", коли ти знесилена, тако з рибою "Рікі", коли ти похмільна, і НАВІТЬ більше, ніж тарілку крилець ~ гарячих і надзвичайно хрустких ~ із сільського стилю, вони ж вершина моєї здатності любити".

Ділан зазначила: "Дехто може сказати, що це занадто багато кохання, але я кажу, що ці люди — квадрати".

Крістен Стюарт виповнилося 33 роки

Ділан, яка заручилася з Крістен у 2021 році, цього року поділилася таким ж яскравим привітанням і до Дня Святого Валентина.

Крістен Стюарт з нареченою

Нагадаємо, Крістен Стюарт помітили з її нареченою.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Крістен Стюарт.