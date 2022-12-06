З цигаркою за кермом. Крістен Стюарт помітили з її нареченою (фото)

Зіркова пара заручилася восени 2021.

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32-річну американську акторку Крістен Стюарт помітили з її нареченою. Про це пише Daily Mail.

Зірку фільму "Сутінки" та сценаристку Ділан Меєр помітили у Лос-Анджелесі. Для виходу у світ вона обрала спортивний костюм Adidas, чорний топ та білі кросівки. До образу акторка додала сонцезахисні окуляри та срібні прикраси.

Зокрема закоханих "зловили" місцеві папараці, коли вони їхали на машині. Крістен Стюарт сиділа на кермом та курила цигарку.

[ + – ] Крістен Стюарт з нареченою

У 2022 повинне було пройти весілля зіркової пари, проте цього досі не сталося. Акторка та сценаристка заручилися у листопаді 2021 і з того часу вони кілька разів офіційно виходили на публіку. Здебільшого зірок "ловили" папараці.

До своєї нареченої Крістен Стюарт кілька років зустрічалася з партнером по фільму "Сутінки" Робертом Паттінсоном. Однак вона зрадила його з режисером картини "Білосніжка та мисливець" Рупертом Сандерсом.

Наразі ж Паттінсон зустрічається з моделлю Сьюкі Вотергаус та нещодавно вийшов з нею у світ під час показу чоловічої колекції Dior у Єгипті.

[ + – ] Крістен Стюарт з нареченою

Нагадаємо, 32-річна Крістен Стюарт кардинально змінила імідж.

Також Фокус писав про нову зачіску Крістен Стюарт.