С сигаретой за рулем. Кристен Стюарт заметили с ее невестой (фото)

Звездная пара обручилась осенью 2021 года.

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32-летнюю американскую актрису Кристен Стюарт заметили с ее невестой. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду фильма "Сумерки" и сценаристку Дилан Мейер заметили в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет она выбрала спортивный костюм Adidas, черный топ и белые кроссовки. К образу актриса добавила солнцезащитные очки и серебряные украшения.

В частности, влюбленных "поймали" местные папарацци, когда они ехали на машине. Кристен Стюарт сидела за рулем и курила сигарету.

[ + – ] Кристен Стюарт с невестой

В 2022 году должна была пройти свадьба звездной пары, однако этого до сих пор не случилось. Актриса и сценаристка обручились в ноябре 2021 и с тех пор они несколько раз официально выходили на публику. В основном звезд "ловили" папарацци.

До своей невесты Кристен Стюарт несколько лет встречалась с партнером по фильму "Сумерки" Робертом Паттинсоном. Однако она изменила ему с режиссером картины "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом.

Сейчас Паттинсон встречается с моделью Сьюки Уотерхаус и недавно вышел с ней в свет во время показа мужской коллекции Dior в Египте.

[ + – ] Кристен Стюарт с невестой

Напомним, 32-летняя Кристен Стюарт кардинально сменила имидж.

Также Фокус писал о новой прическе Кристен Стюарт.