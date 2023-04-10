Невеста Кристен Стюарт трогательно поздравила ее с днем рождения (фото)

Звездная пара обручилась в 2021 году.

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Невеста Кристен Стюарт поздравила ее с днем рождения трогательной публикацией в Instagram.

Звезде "Сумерок" исполнилось 33 года, и ее возлюбленная написала слова приветствия, чтобы выразить свою любовь.

Дилан Мейер призналась: "Я так сильно тебя люблю". Она начала праздничный текст, написав: "Поздравляю мою любимую Креветку с днем рождения! Любимая".

Сценарист продолжила: "Я люблю тебя больше всех оттенков зеленого, всех фаз месяца, всех кошек в Лос-Анджелесе".

Мейер добавила: "Люблю тебя больше, чем разговорный экспресс, или уже мертвого Дениса Джонсона, или сырую силу муртадов".

"Я люблю тебя больше, чем пиццу "домино", когда ты обессилена, тако с рыбой "Рики", когда ты хмельная, и ДАЖЕ больше, чем тарелку крылышек ~горячих и чрезвычайно хрустящих~ из деревенского стиля, они же вершина моей способности любить".

Дилан отметила: "Некоторые могут сказать, что это слишком много любви, но я говорю, что эти люди — квадраты".

Кристен Стюарт исполнилось 33 года

Дилан, обручившаяся с Кристен в 2021, в этом году поделилась таким же ярким поздравлением и ко Дню Святого Валентина.

Кристен Стюарт с невестой

Напомним, Кристен Стюарт была замечена со своей невестой.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Кристен Стюарт.