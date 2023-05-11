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Стиль життя

Крістен Стюарт трималася за руку зі своєю нареченою на публіці (фото)

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Фото: Getty Images | Крістен Стюарт

У 2021 Крістен Стюарт та Ділан Меєр заручилися, проте ще не зіграли весілля.

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33-річна американська акторка Крістен Стюарт трималася за руку зі своєю нареченою на публіці. Про це пише Hollywood Life.

Зірка "Сутінок" прибула на вечірку Chanel Cruise 2023/24 у Chateau Marmont у Лос-Анджелесі в компанії своєї дівчини Ділан Меєр. Стюарт була в темно-сірому твідовому піджаку та штанах у тон. Під піджаком знаменитості була базова біла футболка. Вечірній аутфіт Крістен Стюарт доповнила квадратна підвіска, прикрашена знаковим подвійним логотипом C. На ногах зірки екрану були чорні лаковані туфлі.

Крістен Стюарт Fullscreen
Крістен Стюарт
Фото: Getty Images

З 2013 року акторка була амбасадоркою Chanel, а на Met Gala 2023 обрала чорно-білий костюм Chanel.

Тим часом наречена Стюарт була в чорній шкіряній сукні, яку вона поєднала з твідовим жакетом. Сценаристка одягла пару довгих білих шкарпеток із парою чорних туфель і поклала свої речі в сумку через плече кольору хакі.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр Fullscreen
Крістен Стюарт та Ділан Меєр
Фото: Getty Images

Меєр і Стюарт познайомилися на зйомках фільму в 2013 році, але почали зустрічатися лише після відновлення спілкування у 2019. У 2021 вони заручилися, але ще не оприлюднили своїх планів щодо церемонії та вечірки одруження.

Нагадаємо, Ділан Меєр зворушливо привітала Крістен Стюарт з днем народження.

Також Фокус писав про зміну зачіски Крістен Стюарт.