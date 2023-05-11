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Стиль жизни

Кристен Стюарт держалась за руку со своей невестой на публике (фото)

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Фото: Getty Images | Кристен Стюарт

В 2021 году Кристен Стюарт и Дилан Мейер заручились, однако еще не сыграли свадьбу.

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33-летняя американская актриса Кристен Стюарт держалась за руку со своей невестой на публике. Об этом пишет Hollywood Life.

Звезда "Сумерок" прибыла на вечеринку Chanel Cruise 2023/24 в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе в компании своей девушки Дилан Мейер. Стюарт была в темно-сером твидовом пиджаке и брюках в тон. Под пиджаком знаменитости была базовая белая футболка.

Вечерний аутфит Кристен Стюарт дополнила квадратная подвеска, украшенная знаковым двойным логотипом C. На ногах звезды экрана были черные лакированные туфли.

Кристен Стюарт Fullscreen
Кристен Стюарт
Фото: Getty Images

С 2013 года актриса была амбассадором Chanel, а на Met Gala 2023 выбрала черно-белый костюм бренда.

Тем временем невеста Стюарт была в черном кожаном платье, которое она соединила с твидовым жакетом. Сценаристка надела пару длинных белых носков с парой черных туфель и положила свои вещи в сумку через плечо цвета хаки.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер Fullscreen
Кристен Стюарт и Дилан Мейер
Фото: Getty Images

Мейер и Стюарт познакомились на съемках фильма в 2013 году, но начали встречаться только после возобновления общения в 2019. В 2021 году они обручились, но еще не обнародовали свои планы по церемонии и вечеринке бракосочетания.

Напомним, Дилан Мейер трогательно поздравила Кристен Стюарт с днем рождения.

Также Фокус писал о смене прически Кристен Стюарт.