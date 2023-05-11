Кристен Стюарт держалась за руку со своей невестой на публике (фото)

В 2021 году Кристен Стюарт и Дилан Мейер заручились, однако еще не сыграли свадьбу.

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33-летняя американская актриса Кристен Стюарт держалась за руку со своей невестой на публике. Об этом пишет Hollywood Life.

Звезда "Сумерок" прибыла на вечеринку Chanel Cruise 2023/24 в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе в компании своей девушки Дилан Мейер. Стюарт была в темно-сером твидовом пиджаке и брюках в тон. Под пиджаком знаменитости была базовая белая футболка.

Вечерний аутфит Кристен Стюарт дополнила квадратная подвеска, украшенная знаковым двойным логотипом C. На ногах звезды экрана были черные лакированные туфли.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

С 2013 года актриса была амбассадором Chanel, а на Met Gala 2023 выбрала черно-белый костюм бренда.

Тем временем невеста Стюарт была в черном кожаном платье, которое она соединила с твидовым жакетом. Сценаристка надела пару длинных белых носков с парой черных туфель и положила свои вещи в сумку через плечо цвета хаки.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер Фото: Getty Images

Мейер и Стюарт познакомились на съемках фильма в 2013 году, но начали встречаться только после возобновления общения в 2019. В 2021 году они обручились, но еще не обнародовали свои планы по церемонии и вечеринке бракосочетания.

Напомним, Дилан Мейер трогательно поздравила Кристен Стюарт с днем рождения.

Также Фокус писал о смене прически Кристен Стюарт.