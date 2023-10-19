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Стиль жизни

Кристен Стюарт появилась на публике впервые за долгое время (фото)

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Фото: Getty Images | Кристен Стюарт

Звезда экрана вышла в свет без своей невесты Дилан Мейер.

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33-летняя американская актриса Кристен Стюарт появилась на публике впервые за долгое время. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма о принцессе Диане "Спенсер" рекламировала новое шоу о паранормальных явлениях Living For The Dead, которое рассказывает о том, как ЛГБТК+ охотники за привидениями исследуют некоторые из мест мира с привидениями.

Стюарт выступает исполнительным продюсером вместе со своей невестой Дилан Мейер и диктором восьми эпизодов документальной картины.

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Кристен Стюарт в стильном образе сходила на вечеринку со своей невестой (фото)

В среду, 18 октября 2023 года, звезду экрана заметили за несколько минут до того, как она направилась на встречу в районе Сохо в центре Манхэттена.

Кристен была в отличном настроении, поскольку широкая улыбка на ее лице была признаком этого.

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Кристен Стюарт Fullscreen
Кристен Стюарт
Фото: Getty Images

Стюарт была в черно-белом клетчатом пиджаке поверх черного бюстгальтера, а также в черных мини-шортах и соответствующих кожаных туфлях и носках.

Актриса, номинированная на "Оскар", добавила к образу разнообразные кольца, подвеску и солнцезащитные очки со светлыми линзами, а также носила стильную черную сумочку.

Кристен Стюарт Fullscreen
Кристен Стюарт
Фото: Getty Images

В этот день на публике актриса появилась без своей невесты, сценаристки Дилан Мейер, с которой помолвлена уже около двух лет.

Напомним, Кристен Стюарт держалась за руки с Дилан Мейер на публике.

Также Фокус писал о поздравлении Кристен Стюарт с днем рождения от ее невесты.