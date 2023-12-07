Крістен Стюарт помічена на рідкісному побаченні з нареченою (фото)

Пара заручилася наприкінці 2021 року, проте про весілля досі нічого не повідомляється.

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33-річна американська акторка Крістен Стюарт і її наречена Ділан Меєр, 33, були помічені, коли покидали вечірку Chanel у Salford Lads Club у Манчестері. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Сутінок" була в чорно-білому плащі в клітку, у поєднанні з футболкою з малюнком і джинсами. Тим часом Ділан одягнулася в чорний тренч, а під ним була чорна спідниця та колготки.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр

Закохані познайомилися на зйомках фільму у 2013 році, але почали романтичні стосунки лише після відновлення спілкування у 2019. У 2021 пара заручилася, але ще не оприлюднила своїх планів щодо самої церемонії одруження.

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Крістен Стюарт та Ділан Меєр

До цього американська акторка кілька років зустрічалася з партнером по фільму "Сутінки" Робертом Паттінсоном. Однак Крістен зрадила його з режисером картини "Білосніжка та мисливець" Рупертом Сандерсом.

Наразі ж Паттінсон перебуває у стосунках зі співачкою Сьюкі Вотергаус, яка вагітна його первістком.

Нагадаємо, Крістен Стюарт сходила на вечірку зі своєю нареченою.

Також Фокус писав про привітання Крістен Стюарт з днем народження від її нареченої.