Кристен Стюарт замечена на редком свидании с невестой (фото)

Пара обручилась в конце 2021 года, однако о свадьбе до сих пор ничего не сообщается.

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33-летняя американская актриса Кристен Стюарт и ее невеста Дилан Мейер, 33, были замечены, когда покидали вечеринку Chanel в Salford Lads Club в Манчестере. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Сумерек" была в черно-белом плаще в клетку, в сочетании с футболкой с рисунком и джинсами. Тем временем Дилан оделась в черный тренч, а под ним была черная юбка и колготки.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Влюбленные познакомились на съемках фильма в 2013 году, но начали романтические отношения только после возобновления общения в 2019. В 2021 пара обручилась, но еще не обнародовала своих планов относительно самой церемонии бракосочетания.

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Кристен Стюарт и Дилан Мейер

До этого американская актриса несколько лет встречалась с партнером по фильму "Сумерки" Робертом Паттинсоном. Однако Кристен изменила ему с режиссером картины "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом.

Сейчас же Паттинсон находится в отношениях с певицей Сьюки Уотерхаус, которая беременна его первенцем.

Напомним, Кристен Стюарт сходила на вечеринку со своей невестой.

Также Фокус писал о поздравлении Кристен Стюарт с днем рождения от ее невесты.