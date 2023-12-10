Крістен Стюарт відвідала показ Chanel у сукні з глибоким декольте (фото)

Зірка "Сутінків" давно є амбасадоркою французького бренду.

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33-річна американська акторка Крістен Стюарт відвідала показ Chanel Pre-Fall 2024 у Манчестері. Про це пише Vogue.

Амбасадорка французького дому моди зʼявилася на публіці у твідовій плісированій сукні з глибоким декольте. Чорно-біле вбрання зірка екрану доповнила низкою срібних ланцюжків. На ногах знаменитості були чорні чоботи. А волосся вона зібрала в пучок, зробивши вечірній макіяж.

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Нареченої Крістен Стюарт, 37-річної сценаристки Ділан Маєр, поруч з нею цього вечора не було.

Пара познайомилася на зйомках у 2013 році, але почали стосунки лише після відновлення спілкування у 2019. Наприкінці 2021 закохані заручилися, але досі не говорять про свої плани щодо весілля.

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

З Chanel Стюарт співпрацює давно.

"Ми любимо знаходити оригінальні речі Chanel, які відображають естетику Крістен", — раніше розповідала Vogue її стилістка Тара Свеннен, яка одягає акторку з 2007 року та створювала її імідж в епоху "Сутінків".

У відео, опублікованому модним домом у соцмережі, знаменитість зізналася, що заздрила би, якби її не запросили на цей захід.

Показ Chanel у Манчестері

Нагадаємо, Крістен Стюарт вийшла у світ у мінішортах та піджаку.

Також Фокус писав про появу Крістен Стюарт з нареченою на вечірці.