Кристен Стюарт замечена на редкой прогулке с невестой (фото)

Пара объявила о своей помолвке в ноябре 2021 года после двух лет романа. Впрочем, о свадьбе пока не сообщается.

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33-летнюю американскую актрису Кристен Стюарт заметили на редком свидании с невестой Дилан Мейер, 37. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Сумерек" сходила на поздний завтрак со своей невестой Дилан Мейер в Little Dom's в популярном районе Лос-Анджелеса Лос-Фелиз, неподалеку от ее дома с четырьмя спальнями стоимостью 2,195 млн долларов.

Стюарт надела бирюзовый пиджак поверх белого топа, широкие черные джинсы и туфли в тон. Между тем сценаристка Дилан Мейер также выбрала деним и зеленые элементы образа, включая шапку.

К звездной паре в итальянском ресторане впоследствии присоединились двое друзей.

Влюбленные объявили о своей помолвке на шоу Говарда Стерна в ноябре 2021 года после двух лет романа.

Кристен Стюарт и Дилан Майер

Относительно того, когда Кристен и Дилан наконец-то поженятся, она скромно отвечала ранее: "Я не знаю. Мы сами себя удивим".

Известно, что Стюарт сначала встретила возлюбленную еще в 2013 году на съемках фильма.

Кристен Стюарт и Дилан Майер Фото: Instagram spillzdylz

Актриса ранее была в отношениях с Лейном Харрисоном, Рупертом Сандерсом, Робертом Паттинсоном и другими. Сейчас же последний сделал предложение певице Сьюки Уотерхаус, которая беременна первенцем от актера.

Напомним, Кристен Стюарт вышла на публику впервые за длительное время.

Также Фокус писал о свидании Кристен Стюарт и Дилан Мейер в начале декабря 2023 года.