Работники кинотеатров рассказали, что не стоит есть перед большим экраном

Несколько бывших работников кинотеатров вспомнили, как повара не надевали перчаток во время работы с едой. В частности, вчерашний попкорн снова разогревали на следующий день.

Работники кино рассказали, какую еду точно не будут покупать во время просмотра фильмов, чтобы не заболеть. Об этом пишет Mirror.

Иногда снеки в кинотеатрах могут неправильно храниться, как оказалось. Поэтому бывшие работники заведений советуют отказаться от некоторых из них.

Они вспомнили, как в молодости работали в местном кинотеатре, что открыло им глаза на настоящую ситуацию.

"Когда я был подростком, я работал в кинотеатре, и теперь я бы никогда не взял еду, которая не была бы предварительно упакована или есть открытой. Такие вещи, как начинка для начос (сыр, халапеньо, сальса) остались без внимания едва накрыты, и фруктовые мушки могут попасть туда, а также оставшийся старый попкорн, упакованный и разогретый на следующий день", — рассказал один работник кинотеатра.

Кроме этого, они утверждают, что многие работники кинотеатра в их филиале работали с едой, не надевая сначала перчаток.

"Единственное, что я хотел бы взять, — это попкорн или шоколадные пакеты/баночки с мороженым", — отметил инсайдер.

Фото иллюстративное Фото: pexel.com

Поддерживая это мнение, другой бывший сотрудник, который работал в кинотеатре с 2008 по 2009 год, говорит, что он избегал бы заказывать сыр начо, увидев, как его хранят и готовят.

"Когда я работал в сети кинотеатров в 2008-2009 годах, сырный соус поставлялся в большой банке. Нам пришлось переливать его в ванны и разводить, а затем разогревать в микроволновке. Именно это придало ему более жидкую консистенцию", — рассказал он.

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