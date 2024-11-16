Працівники кінотеатрів розповіли, що не варто їсти перед великим екраном

Кілька колишніх працівників кінотеатрів пригадали, як кухарі не надягали рукавичок під час роботи з їжею. Зокрема, вчорашній попкорн знову розігрівали на наступний день.

Працівники кіно розповіли, яку їжу точно не купуватимуть під час перегляду фільмів, аби не захворіти. Про це пише Mirror.

Іноді снеки в кінотеатрах можуть неправильно зберігатися, як виявилося. Тому колишні працівники закладів радять відмовитися від деяких з них.

Вони пригадали, як у молодості працювали в місцевому кінотеатрі, що відкрило їм очі на справжню ситуацію.

"Коли я був підлітком, я працював у кінотеатрі, і тепер я б ніколи не братиму їжу, яка не була б попередньо упакованою або є відкритою. Такі речі, як начинка для начос (сир, халапеньо, сальса) залишилися поза увагою ледве накриті, і фруктові мушки можуть потрапити туди, а також старий попкорн, що залишився, пакують і розігрівають на наступний день", — розповів один працівник кінотеатру.

Окрім цього, вони стверджують, що багато працівників кінотеатру в їхній філії працювали з їжею, не надягаючи спочатку рукавичок.

"Єдине, що я хотів би взяти, — це попкорн чи шоколадні пакети/баночки з морозивом", — зазначив інсайдер.

Фото ілюстративне Фото: pexel.com

Підтримуючи цю думку, інший колишній співробітник, який працював у кінотеатрі з 2008 по 2009 рік, каже, що він уникав би замовляти сир начо, побачивши, як його зберігають і готують.

"Коли я працював у мережі кінотеатрів у 2008-2009 роках, сирний соус поставлявся у великій банці. Нам довелося переливати його у ванни та розводити, а потім розігрівати в мікрохвильовці. Саме це додало йому більш рідкої консистенції", — розповів він.

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