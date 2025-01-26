Блондинку Кристен Стюарт заметили на свидании с невестой (фото)

Кристен Стюарт и Дилан Мейер обручились в 2021 году. Пока пара не сыграла свадьбу, однако уже готовится к материнству.

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34-летнюю американскую актрису Кристен Стюарт и ее невесту Дилан Мейер, 37, заметили на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.

Обрученная пара отправилась на прогулку в Лос-Анджелесе. С Кристен и Дилан также был их черный песик.

Звезда "Сумерек" была одета в белую толстовку на молнии и спортивные штаны в тон. Она надела белые носки с черными кроссовками и продемонстрировала свою новую прическу, покрасившись перед этим в блонд.

Тем временем Дилан надела бежевую футболку и белые джинсы с коричнево-черной рубашкой в клетку. Невеста Кристен Стюарт распустила свои светлые волосы, когда держала поводок и разговаривала с актрисой.

Кристен Стюарт и Дилан Майер

Стюарт и Мейер познакомились на съемках фильма в 2013 году.

Спустя шесть лет, летом 2019 года, пара снова встретилась на праздновании дня рождения общего друга, а затем их заметили за поцелуями.

Влюбленные обручились 2 ноября 2021 года, но до сих пор официально не поженились.

Звезда "Сумерек" ранее говорила, что они "определенно" готовы к детям. Пара уже подготовилась на будущее и заморозила яйцеклетки.

Напомним, невеста Кристен Стюарт поздравила актрису с Днем влюбленных 2024.

Также Фокус писал о другом свидании Кристен Стюарт и Дилан Мейер.