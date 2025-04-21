Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт вийшла заміж за сценаристку Ділан Мейєр (фото)

Відома американська акторка 35-річна Крістен Стюарт, відома за роллю Белли у "Сутінках", вийшла заміж за свою кохану — сценаристку Ділан Мейєр. Весілля відбулося 20 квітня у вузькому колі друзів у будинку пари в Лос-Анджелесі.

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Про це повідомляє видання People.

Подія минула без гучного розголосу, лише в присутності найближчих друзів і родини. За кілька днів до церемонії закохані офіційно отримали ліцензію на шлюб.

Стюарт і Мейер познайомилися на зйомках фільму у 2013 році. Через шість років, влітку 2019 року, пара знову зустрілася на святкуванні дня народження спільного друга, а потім їх помітили за поцілунками.

Стюарт і Мейер офіційно оголосили про свої стосунки у жовтні 2019 року, а заручилися в 2021 році. 2024 року на шоу Говарда Стерна на SiriusXM Стюарт розповіла, що 37-річна Мейер, яка є донькою номінованого на "Оскар" сценариста Ніколаса Мейєра, зробила їй пропозицію.

Тоді ж акторка поділилася, яким бачить своє ідеальне весілля: без зайвого пафосу, з хорошою музикою, смачною їжею і рідними поряд. Як видно, її мрія здійснилася саме так, як вона хотіла — щиро, по-домашньому та з любов’ю.

Нагадаємо, що 26 січня 2025 року 34-річну американську акторку Крістен Стюарт та її 37-річну наречену Ділан Меєр, помітили на рідкісному побаченні. Заручена пара вирушила на прогулянку в Лос-Анджелесі. З Крістен та Ділан також був їхній чорний песик.