Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вышла замуж за сценаристку Дилан Мейер (фото)

кристен стюарт, дилан мэйер, свадьба, сумерки, сага, помолвка, церемония
Кристен Стюарт и Дилан Мейер.

Известная американская актриса 35-летняя Кристен Стюарт, известная по роли Беллы в "Сумерках", вышла замуж за свою возлюбленную — сценаристку Дилан Мейер. Свадьба состоялась 20 апреля в узком кругу друзей в доме пары в Лос-Анджелесе.

Related video

Об этом сообщает издание People.

Событие прошло без громкой огласки, лишь в присутствии самых близких друзей и семьи. За несколько дней до церемонии влюбленные официально получили лицензию на брак.

Fullscreen

Стюарт и Мейер познакомились на съемках фильма в 2013 году. Спустя шесть лет, летом 2019 года, пара снова встретилась на праздновании дня рождения общего друга, а затем их заметили за поцелуями.

Стюарт и Мейер официально объявили о своих отношениях в октябре 2019 года, а обручились в 2021 году. В 2024 году на шоу Говарда Стерна на SiriusXM Стюарт рассказала, что 37-летняя Мейер, которая является дочерью номинированного на "Оскар" сценариста Николаса Мейера, сделала ей предложение.

Fullscreen

Тогда же актриса поделилась, какой видит свою идеальную свадьбу: без лишнего пафоса, с хорошей музыкой, вкусной едой и родными рядом. Как видно, ее мечта осуществилась именно так, как она хотела — искренне, по-домашнему и с любовью.

Fullscreen

Напомним, что 26 января 2025 года 34-летнюю американскую актрису Кристен Стюарт и ее 37-летнюю невесту Дилан Мейер, заметили на редком свидании. Обрученная пара отправилась на прогулку в Лос-Анджелесе. С Кристен и Дилан также был их черный песик.