Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вышла замуж за сценаристку Дилан Мейер (фото)

Известная американская актриса 35-летняя Кристен Стюарт, известная по роли Беллы в "Сумерках", вышла замуж за свою возлюбленную — сценаристку Дилан Мейер. Свадьба состоялась 20 апреля в узком кругу друзей в доме пары в Лос-Анджелесе.

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Об этом сообщает издание People.

Событие прошло без громкой огласки, лишь в присутствии самых близких друзей и семьи. За несколько дней до церемонии влюбленные официально получили лицензию на брак.

Стюарт и Мейер познакомились на съемках фильма в 2013 году. Спустя шесть лет, летом 2019 года, пара снова встретилась на праздновании дня рождения общего друга, а затем их заметили за поцелуями.

Стюарт и Мейер официально объявили о своих отношениях в октябре 2019 года, а обручились в 2021 году. В 2024 году на шоу Говарда Стерна на SiriusXM Стюарт рассказала, что 37-летняя Мейер, которая является дочерью номинированного на "Оскар" сценариста Николаса Мейера, сделала ей предложение.

Тогда же актриса поделилась, какой видит свою идеальную свадьбу: без лишнего пафоса, с хорошей музыкой, вкусной едой и родными рядом. Как видно, ее мечта осуществилась именно так, как она хотела — искренне, по-домашнему и с любовью.

Напомним, что 26 января 2025 года 34-летнюю американскую актрису Кристен Стюарт и ее 37-летнюю невесту Дилан Мейер, заметили на редком свидании. Обрученная пара отправилась на прогулку в Лос-Анджелесе. С Кристен и Дилан также был их черный песик.