Одна деталь, которую заметили только внимательные зрители в фильме "Гарри Поттер и тайная комната" (фото)

Внимательные фанаты кино обратили внимание на малозаметную, но интересную деталь в фильме "Гарри Поттер и тайная комната" — в машине, на которой Гарри и Рон летят в Хогвартс, нет подголовников. И это не случайность, а типичная практика в мире кинопроизводства.

Как пояснил киноман Ривз Коннелли, съемочные группы часто снимают подголовники и зеркала заднего вида с автомобилей, чтобы камера могла лучше "видеть" актеров на заднем сиденье, пишет Mirror.

"В фильмах и сериалах обычно убирают подголовники, потому что они перекрывают лица актеров в кадре. Зеркала также часто снимают по той же причине", — рассказал он в своем видео в Instagram.

Гарри и Уизли в знаменитой синей машине "Форд Англия" Фото: скриншот

При этом Коннелли подчеркнул, что это не создает опасности — актеры редко действительно управляют машинами. Чаще всего транспортом управляют каскадеры, которые сидят в специальной установке поверх автомобиля, тогда как актеры могут сосредоточиться на игре.

Более того, для сцен с переворачиванием авто актеров фиксируют специальной перекладиной, а саму "машину" закрепляют на вращающейся платформе, чтобы создать эффект реального трюка.

Подобные хитрости применяют и в других сценах — например, когда актер не умеет ездить верхом, его "лошадь" может оказаться электрическим симулятором, который просто имитирует движения животного.

Так что в следующий раз, просматривая "Гарри Поттера", присмотритесь внимательнее — возможно, вы тоже заметите то, что скрывает магия кино.

