Топ 5 самых смешных комедий со смыслом и интригой, что поднимают настроение (видео)

Если вам нечем заняться летними вечерами, можете устроить домашний киносеанс за коробкой попкорна. Предлагаем список интересных и действительно смешных комедий, которые помогут выйти из депрессии.

В этом списке картины с нестандартными сюжетами, которые не только поднимут настроение, но и заставят задуматься о жизни. Например, черные комедии "Настоящая боль" и "Зависнуть в Палм-Спрингс". Менеджер по кинопрокату Андрей Пушкаш коротко рассказывает Фокусу о каждом из этих фильмов.

Война подруг невесты

"Подружки невесты" (2011), реж. Пол Фиг

Замечательная комедия с Кристен Уиг в главных ролях. История о дружбе и поддержке, которые так важны в период, когда вся жизнь идет наперекосяк. Именно такой период проживает главная героиня Энни. Она соглашается быть подружкой на свадьбе своей лучшей подруги, но знакомство с еще одной лучшей подругой невесты превратится в настоящую войну за ее благосклонность. Обожаю этот фильм!

Кстати, он был очень успешным. Несмотря на комедийный жанр, фильм получил ряд номинаций на "Оскар" и "Золотой глобус", а также собрал в прокате более 300 млн.

Поиск второй половинки

"В активном поиске" (2016), реж. Кристиан Дитер

Сюжет рассказывает об Элис, которая после разрыва с парнем пытается понять, чего хочет от жизни. Она знакомится с Робин — веселой и отчаянной коллегой, умеющей наслаждаться свободой. Вместе с другими героями они исследуют все плюсы и минусы жизни без пары.

Это легкая и молодежная история о том, что после окончания отношений жизнь не заканчивается, а быть одиноким — это не проигрыш, а шанс познать себя и получить море приключений.

История об уверенности

"Красотка на всю голову" (2018), реж. Эбби Кон, Макрт Сильверстайн

Невероятная комедия с Эмми Шумер о любви к себе и уверенности. История о Рене — девушке, которая всегда была недовольна своей внешностью, но после случайного удара в голову просыпается с убеждением, что стала очень красивой, хотя внешне не изменилась. Будучи уверенной в себе, Рене начинает реализовывать все то, что когда-то хотела, но не решалась.

Простой сюжет, но в сочетании с замечательным юмором и актерской работой Эмми Шумер, чертовски приятный, вдохновляющий и откровенно смешной.

Два брата в роуд-муви

"Настоящая боль" (2024), реж. Джесси Айзенберг

Драматическая комедия с элементами черного юмора. История двоюродных братьев, которые впервые за много лет встречаются в путешествии по Польше, чтобы почтить память своей бабушки, и на фоне семейных история вспоминают свои противоречия.

Это очень хорошее роуд-муви о разнице в ценностях, боли и одиночестве с комедийным сюжетом. Это второй полнометражный фильм Джесси Айзенберга, который кстати, сыграл здесь главную роль, а фильм был номинантом на "Оскар" и "Золотой глобус".

День сурка

"Зависнуть в Палм-Спрингс", реж. Макс Барбаков

Главные герои попали в "петлю времени" и проживают один и тот же день сотни раз. В фильме много легкого и ироничного юмора с философским подтекстом, который учит на примере героев ценить каждое мгновение жизни, а финал вдохновит на новые изменения.

Эта картина странным образом остался в стороне от различных подборок, да и в целом о ней мало кто знает, несмотря на то, что рейтинг на iMDB — 7.4, а для комедий это невероятный результат!

"Каждый из этих фильмов несет в себе определенный месседж, ценность и смысл. Пусть они принесут что-то хорошее и в вашу жизнь, как минимум хорошее настроение", — резюмирует Андрей Пушкаш.

