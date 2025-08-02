Что посмотреть в кино? 5 премьер августа, которые никого не оставят равнодушным

На большие экраны выходит ряд интересных картин — от детективного триллера, культовой комедии и боевика до новой документалки украинского "оскароносного" режиссера Мстислава Чернова.

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Среди новинок августа — хиты разных жанров на любой вкус, в том числе замечательная британская комедия с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман — "Роузы" от Джей Роач! Коротко о каждом фильме Фокусу рассказывает менеджер кинопроката Андрей Пушкаш.

"Оружие", реж. Зак Креггер

С 7 августа смотрим детективный триллер о молодой учительнице, ученики которой исчезают в одно и то же время. В слогане фильма нам рассказывают: "Прошлой ночью в 02:17 каждый ребенок из класса миссис Гэнди проснулся, встал с кровати, спустился по лестнице, открыл входную дверь и исчез в темноте... и никто их больше не видел".

На протяжении всей ленты ведется расследование с жуткими подробностями и, в конце концов, зритель получает ответ на главный вопрос: "Кто или что причастно к исчезновению несчастных школьников?".

После положительных отзывов на предыдущий фильм Зака Креггера "Варвар" кинорынок сразу обратил внимание на сценарий "Оружия". Далее началась тендерная война между Netflix, New Line Cinema, TriStar Pictures и Universal Pictures. В конце концов, картина досталась New Line, которая и приобрела права в течение первых 24 часов.

"Еще одна безумная пятница", реж. Ниша Ганатра

Долгожданное продолжение культовой комедии 2003 года об обмене телами. По сюжету события происходят через много лет, когда у Анны (дочери) уже есть собственные дети. В ее семье наступают не лучшие времена, — именно тогда герои еще и меняются телами! Однако на этот раз в "телесный хаос" попадает не только Анна, но и ее дочери.

"В прошлый раз это было безумно, теперь будет еще безумнее", — уверяют создатели фильма, который выходит в прокат 7 августа.

Линдси Лохан, играющая главную героиню, раньше имела проблемы с законом, алкоголем и запрещенными веществами, а сейчас пытается вести спокойную жизнь и чаще сниматься в фильмах. Ее возвращение в кино в сети окрестили как "Лоханнисанс".

"Никто 2", реж. Тимо Тьяджанто

С 14 августа смотрим продолжение успешного боевика о спокойном (на первый взгляд) семьянине на отдыхе. Пытаясь забыть события первого фильма, главный герой снова впрягается в схватку не с теми, с кем нужно, из-за чего ему придется в одиночку спасать семью от опасности.

После успеха первой части решение о ее продолжении было лишь вопросом времени. Так и произошло — Дэвид Литч подтвердил съемки "Никто 2" еще в 2021 году. Ко второй части присоединились главные герои, а также в касте на этот раз появилась Шэрон Стоун.

"Роузи", реж. Джей Роач

28 августа в прокате стартует замечательная британская комедия с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман о якобы счастливых супругах, которые на самом деле ведут между собой войну из-за обид и конкуренции.

Джей Роач подарил нам несколько неплохих комедий, среди которых: "Знакомство с Факерами", "Ужин с придурками" и даже "Борат". На этот раз он собрал очень хороших актеров, кроме Бенедикта и Оливии в фильме еще появится Кейм МакКинон, Элисон Дженни и Шути Гатва.

"2000 метров до Андреевки", реж. Мстислав Чернов

Также с 28 августа состоится премьера новой документальной ленты украинского "оскароносного" режиссера "20 дней в Мариуполе" — Мстислава Чернова. Фильм о контрнаступлении на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года для деоккупации села Андреевка, где режиссер сопровождает наших военных.

Мстислав снимал все на свою камеру, рискуя жизнью, как и в Мариуполе. Критики, которым показали фильм, — в восторге! Оценка фильма на iMDB уже составляет 8,5. Нас ждет мощная и важная документальная лента, которую нельзя пропускать в прокате!

Напомним, ранее Фокус писал о:

Кроме того, газета The New York Times показала топ 100 фильмов XXI века. В списке фигурируют легендарные картины — "Гладиатор", "Интерстеллар", "Властелин колец" и другие.