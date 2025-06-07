Топ 6 фильмов июня на любой вкус: с юмором, интригой и крутыми сюжетами

В украинский прокат вышли новые картины разных жанров — они держат зрителя в напряжении от первой до последней минуты. Это романтические комедии, драмы, триллеры и даже мультфильмы.

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Менеджер кинопроката Андрей Пушкаш рассказывает Фокусу, какие фильмы нельзя пропустить в этом месяце, а также кратко описывает сюжет и раскрывает интересные факты о каждом из них.

Итак, если у вас нет планов на выходные — запланируйте поход в ближайший кинотеатр, потому что посмотреть там на самом деле есть на что.

"Балерина", реж. Лен Вайзман

Спин-офф "Джона Уика" с невероятной Аной де Армас в роли ученицы балетной школы, которая оказывается безжалостной убийцей. Выполняя очередное задание она узнает детали смерти своего отца и решает найти и поквитаться с его обидчиками.

Шей Гаттен, сценарист "Балерины", работал с последними частями "Джона Уика", поэтому фанаты точно оценят сюжетные повороты. Кстати, сам Джон Уик в исполнении Киану Ривза также появится в фильме, ведь события разворачиваются между третьей и четвертой частями.

Уже в прокате.

"Как приручить дракона", реж. Дин ДеБлуа

Киноадаптация от DreamWorks истории о юном викинге, который мечтал охотиться на драконов, но однажды приручает одного из них, став настоящим другом.

Это экранизация первой части мультфильма "Как приручить дракона" (2010). Интересно, что режиссер ленты — Дин ДеБлуа — снял все три части оригинального мультфильма, поэтому картина должна максимально передать атмосферу знакомой истории.

Уже в прокате.

"Материалисты", реж. Селин Сон

Вторая по счету лента от режиссера Селин Сон. Ее дебютный фильм "Прошлые жизни" (2023) получил две номинации на "Оскар". В "Материалистах" она расскажет историю менеджера брачного агентства, которая оказывается в любовном треугольнике: за ней ухаживает успешный мужчина, но одновременно появляется и бывший, к которому чувства еще не утихли.

Одно из главных украшений фильма — звездный актерский состав. Прежде всего Педро Паскаль, Дакота Джонсон и Крис Эванс. Настоящее наслаждение для глаз!

Стартует в прокате с 12 июня.

"Элио", реж. Адриан Молина, Мадлен Шарафян, Доми Ши

Оригинальная история от Disney о мальчике с богатым воображением и жаждой приключений. Однажды он случайно попадает в межгалактическую организацию, где его принимают за лидера Земли и начинают вести с ним переговоры — к которым он, конечно, совсем не готов.

Мультфильм создали сразу три режиссера: Адриан Молина, Мадлен Шарафян и Доми Ши. Disney не так часто радует нас оригинальными историями, поэтому эту ленту точно не стоит пропускать. Обещают приключенческое, теплое и вдохновляющее путешествие.

В кино с 19 июня.

"28 лет спустя", реж. Дэнни Бойл

Спустя более 17 лет (хорошо, что не 28) после выхода предыдущей части режиссер оригинального фильма "28 дней спустя" возвращается с продолжением.

События разворачиваются в постапокалиптическом мире. Герои, живущие в безопасном поселении на острове, отправляются за его пределы — на территорию инфицированных, чтобы найти лекарство для матери. Там их ждут самые страшные испытания.

Кроме режиссера, в команду вернулся и Киллиан Мерфи — на этот раз в роли исполнительного продюсера.

В кино с 19 июня.

"F1: Фильм", реж. Джозеф Косински

Спортивная драма с Брэдом Питтом в главной роли. История о гонщике, который оставил спорт после аварии, но спустя много лет возвращается ради наставничества над молодой командой, находящейся на грани распада.

Фильм вызвал немалый резонанс еще до премьеры: съемки проходили прямо во время настоящих гонок "Формулы-1". Актерам помогали профессиональные гонщики. В ленте должны появиться чемпионы мира Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен (63 победы на гран-при за 11 сезонов), а также пилоты всех команд сезона 2023 года. Будет зрелищно!

Допремьерные показы стартуют 24 июня.

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