Топ 6 фільмів червня на будь-який смак: з гумором, інтригою та крутими сюжетами

В український прокат вийшли нові картини різних жанрів — вони тримають глядача у напрузі від першої до останньої хвилини. Це романтичні комедії, драми, трилери та навіть мультфільми.

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Менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш розповідає Фокусу, які фільми не можна пропустити цього місяця, а також коротко описує сюжет та розкриває цікаві факти про кожного з них.

Отже, якщо у вас немає планів на вихідні — заплануйте похід до найближчого кінотеатру, бо подивитися там насправді є на що.

"Балерина", реж. Лен Вайзман

Спін-оф "Джона Віка" з неймовірною Аною де Армас у ролі учениці балетної школи, яка виявляється безжальною вбивцею. Виконуючи чергове завдання вона дізнається деталі смерті свого батька й вирішує знайти та поквитатися з його кривдниками.

Шей Гаттен, сценарист "Балерини", працював з останніми частинами "Джона Віка", тож фанати точно оцінять сюжетні повороти. До речі, сам Джон Вік у виконанні Кіану Рівза також з’явиться у фільмі, адже події розгортаються між третьою та четвертою частинами.

Уже в прокаті.

"Як приборкати дракона", реж. Дін ДеБлуа

Кіноадаптація від DreamWorks історії про юного вікінга, який мріяв полювати на драконів, але одного дня приручає одного з них, ставши справжнім другом.

Це екранізація першої частини мультфільму "Як приборкати дракона" (2010). Цікаво, що режисер стрічки — Дін ДеБлуа — зняв усі три частини оригінального мультфільму, тож картина має максимально передати атмосферу знайомої історії.

Уже в прокаті.

"Матеріалісти", реж. Селін Сон

Друга за рахунком стрічка від режисерки Селін Сон. Її дебютний фільм "Минулі життя" (2023) отримав дві номінації на "Оскар". У "Матеріалістах" вона розповість історію менеджерки шлюбного агентства, яка опиняється у любовному трикутнику: до неї залицяється успішний чоловік, але водночас з’являється й колишній, до якого почуття ще не вщухли.

Одна з головних прикрас фільму — зірковий акторський склад. Насамперед Педро Паскаль, Дакота Джонсон та Кріс Еванс. Справжня насолода для очей!

Стартує в прокаті з 12 червня.

"Еліо", реж. Адріан Моліна, Мадлен Шарафян, Домі Ші

Оригінальна історія від Disney про хлопчика з багатою уявою та жагою до пригод. Одного разу він випадково потрапляє до міжгалактичної організації, де його приймають за лідера Землі й починають вести з ним перемовини — до яких він, звісно, зовсім не готовий.

Мультфільм створили одразу три режисери: Адріан Моліна, Мадлен Шарафян та Домі Ші. Disney не так часто тішить нас оригінальними історіями, тож цю стрічку точно не варто пропускати. Обіцяють пригодницьку, теплу й надихаючу подорож.

У кіно з 19 червня.

"28 років по тому", реж. Денні Бойл

Через понад 17 років (добре, що не 28) після виходу попередньої частини режисер оригінального фільму "28 днів потому" повертається з продовженням.

Події розгортаються у постапокаліптичному світі. Герої, які живуть у безпечному поселенні на острові, вирушають за його межі — на територію інфікованих, щоб знайти ліки для матері. Там на них чекають найстрашніші випробування.

Окрім режисера, до команди повернувся й Кілліан Мерфі — цього разу у ролі виконавчого продюсера.

У кіно з 19 червня.

"F1: Фільм", реж. Джозеф Косинські

Спортивна драма з Бредом Піттом у головній ролі. Історія про гонщика, який залишив спорт після аварії, але через багато років повертається заради наставництва над молодою командою, що перебуває на межі розпаду.

Фільм викликав чималий резонанс ще до прем’єри: зйомки проходили просто під час справжніх перегонів "Формули-1". Акторам допомагали професійні гонщики. У стрічці мають з’явитися чемпіони світу Льюїс Гамільтон та Макс Ферстаппен (63 перемоги на гран-прі за 11 сезонів), а також пілоти всіх команд сезону 2023 року. Буде видовищно!

Допрем’єрні покази стартують 24 червня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

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