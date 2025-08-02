Що подивитися у кіно? 5 прем'єр серпня, які нікого не залишать байдужим

На великі екрани виходить низка цікавих картин — від детективного трилера, культової комедії й бойовика до нової документалки українського "оскароносного" режисера Мстислава Чернова.

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Серед новинок серпня — хіти різних жанрів на будь-який смак, зокрема чудова британська комедія з Бенедиктом Камбербетчем та Олівією Колман — "Роузи" від Джей Роач! Коротко про кожен фільм Фокусу розповідає менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш.

"Зброя", реж. Зак Креггер

З 7 серпня дивимося детективний трилер про молоду вчительку, учні якої зникають в один і той самий час. У слогані фільму нам розповідають: "Минулої ночі о 02:17 кожна дитина з класу місіс Ґенді прокинулася, встала з ліжка, спустилася сходами, відчинила вхідні двері й зникла в темряві… і ніхто їх більше не бачив".

Протягом всієї стрічки ведеться розслідування з моторошними подробицями й, зрештою, глядач отримує відповідь на головне питання: "Хто або що причетне до зникнення бідолашних школярів?".

Після схвальних відгуків на попередній фільм Зака Креггера "Варвар" кіноринок одразу звернув увагу на сценарій "Зброї". Далі розпочалась тендерна війна між Netflix, New Line Cinema, TriStar Pictures і Universal Pictures. Зрештою, картина дісталась New Line, яка й придбала права протягом перших 24 годин.

"Ще одна шалена п’ятниця", реж. Ніша Ґанатра

Довгоочікуване продовження культової комедії 2003 року про обмін тілами. За сюжетом події відбуваються через багато років, коли в Анни (доньки) вже є власні діти. У її родині настають не найкращі часи, — саме тоді герої ще й міняються тілами! Однак цього разу в "тілесний хаос" потрапляє не лише Анна, а і її доньки.

"Минулого разу це було шалено, тепер буде ще шаленіше", — запевняють творці фільму, який виходить у прокат 7 серпня.

Ліндсі Лохан, яка грає головну героїню, раніше мала проблеми із законом, алкоголем та забороненими речовинами, а зараз намагання вести спокійне життя та частіше зніматися у фільмах. Її повернення у кіно в мережі охрестили як "Лоханнісанс".

"Ніхто 2", реж. Тімо Тьяджанто

З 14 серпня дивимося продовження успішного бойовика про спокійного (на перший погляд) сім’янина на відпочинку. Намагаючись забути події першого фільму, головний герой знову впрягається у сутичку не з тими, з ким потрібно, через що йому доведеться самотужки рятувати сім’ю від небезпеки.

Після успіху першої частини рішення про її продовження було лише питанням часу. Так і сталося — Девід Літч підтвердив зйомки "Ніхто 2" ще у 2021 році. До другої частини доєдналися головні герої, а також у касті цього разу з’явилась Шерон Стоун.

"Роузи", реж. Джей Роач

28 серпня в прокаті стартує чудова британська комедія з Бенедиктом Камбербетчем та Олівією Колман про начебто щасливе подружжя, яке насправді веде між собою війну через образи та конкуренцію.

Джей Роач подарував нам декілька непоганих комедій, серед яких: "Знайомство з Факерами", "Вечеря з придурками" та навіть "Борат". Цього разу він зібрав дуже хороших акторів, окрім, Бенедикта та Олівії у фільмі ще з’явиться Кейм МакКінон, Елісон Джені та Шуті Гатва.

"2000 метрів до Андріївки", реж. Мстислав Чернов

Також з 28 серпня відбудеться прем’єра нової документальної стрічки українського "оскароносного" режисера "20 днів у Маріуполі" — Мстислава Чернова. Фільм про контрнаступ на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року для деокупації села Андріївка, де режисер супроводжує наших військових.

Мстислав знімав усе на свою камеру, ризикуючи життям, як і в Маріуполі. Критики, яким показали фільм, — у захваті! Оцінка фільму на iMDB вже становить 8,5. На нас чекає потужна та важлива документальна стрічка, яку не можна пропускати у прокаті!

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

Крім того, газета The New York Times показала топ 100 фільмів XXI століття. У списку фігурують легендарні картини — "Гладіатор", "Інтерстеллар", "Володар перснів" та інші.